ТЕЛЕКРИТИКА

Надежда Савченко начала ругаться матом на NewsOne

Дуся

Телеканал NewsOne выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, Евгений Червоненко и Максим Гольдарб без цензуры высказывают свое мнение о ситуации в Украине.

«Та ні, ну це п****ць, – не скрывает эмоций Савченко. – Це просто х***я якась! Ну п****ть і п****ять, п****ять, п****ять, б***ь! Скільки ж можна на****вать людей, у***ни кончені. Ну це п****ць з цією політикою, б***ь!»

Как пояснил изданию Strana.ua  креативный продюсер телеканала Евгений Дудник, эти ролики  – элемент промокампании цикла программ «Субъективные итоги», которые выходят на телеканале по будням. 

«Эти ролики будут только в интернете, – говорит Дудник. – Такие же ролики мы сняли для программы Евгения Червоненко и Максима Гольдарба. Я пытался написать для ведущих матерный текст, но получилась импровизация. Органичнее всего вышло у Надежды».

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