Надежда Савченко начала ругаться матом на NewsOne

Телеканал NewsOne выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, Евгений Червоненко и Максим Гольдарб без цензуры высказывают свое мнение о ситуации в Украине.

«Та ні, ну це п****ць, – не скрывает эмоций Савченко. – Це просто х***я якась! Ну п****ть і п****ять, п****ять, п****ять, б***ь! Скільки ж можна на****вать людей, у***ни кончені. Ну це п****ць з цією політикою, б***ь!»