Надежда Мейхер страдает от несчастной любви?

Друзья, что-то мне тревожно за Надежду Мейхер-Грановскую. В последнее время ее посты в Instagram так драматичны! Темные фото, опущенные уголки губ, грустный задумчивый взгляд… И в таком же духе собственные стихи!
«Боюсь!
Желать Вас,
Это так чревато!
Я словно в пустыне затерявшаяся нить –
Мне не найти себя в Ваших объятьях,
И сокрушаться о содеянном – себя казнить.
Мне не любить Вас невозможно,
Услышав голос издалека.
И снова в моей жизни все очень сложно,
Врасплох застали игрока.
Пронзаете горящим взглядом?!
А я как рвущаяся струна
Теряю землю «под ногами»
И опустошенно падаю,
Словно Вами разбитый
Бокал красного вина! (NM)»
«Мне не найти себя в ваших объятьях? Мне не любить вас невозможно?»
Как по мне, все это похоже на стихотворение безответно влюбленной женщины, хотя Надежда и замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым.
Надя уже давно увлекается поэзией, она даже выпустила сборник своих стихов.
«I knew
you’d love measlong asyou wanted
and then someday
you’d leave me for somebody new...»
Я не поленюсь и переведу вам эту подпись: «Я знаю, ты будешь любить меня столько, сколько тебе захочется, и потом однажды оставишь меня из-за какой-то новой, другой...»
Красивые слова, ничего не скажешь. Но что же так грустно, Надя?
Фото: Instagram/nadyameiher