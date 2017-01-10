Надежда Мейхер страдает от несчастной любви?

«Мне не найти себя в ваших объятьях? Мне не любить вас невозможно?»

Как по мне, все это похоже на стихотворение безответно влюбленной женщины, хотя Надежда и замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым.

Надя уже давно увлекается поэзией, она даже выпустила сборник своих стихов.