Надежда Мейхер рассекретила имя отца своего сына

Им оказался Александр Лищенко, когда-то довольно известная личность в киевском криминальном мире. В определенных кругах у него была кличка Лич. Надежда познакомилась с ним просто на улице еще в начале своей музыкальной карьеры.

«Отца Игоря зовут Александр Лищенко, – рассказывает певица. – Мы познакомились с ним на улице. Он занимался какой-то предпринимательской деятельностью, однако о подробностях работы никогда не говорил, всегда меня ограждал от всего этого. Не помню, как он меня сначала всем представлял, но через некоторое время говорил: «Это моя жена». На самом деле о том, что мы когда-нибудь поженимся, даже не задумывалась. В принципе я не считала для себя обязательным выходить замуж. Родила я от него, потому что хотела ребенка. Это был мой выбор. Но я все равно чувствовала, что наверняка эти отношения ненадолго. Александр не был моей судьбой. Он не был тем человеком, с которым я могла бы связать свою жизнь».

Напомню, сейчас Мейхер замужем за предпринимателем Михаилом Уржумцевым. Вместе они воспитывают двоих дочерей – четырехлетнюю Анну и годовалую Марию.