Надежда Мейхер показала архивный детский снимок

Я уже писала вам, что среди звезд новая мода на архивные снимки. Недавно Потап приятно шокировал фотографией с выпускного, а Анатолий Анатолич рассмешил до слез снимком из загран паспорта. Вот и Надежда Мейхер решила поделиться архивным фото, вспомнив о счастливом детстве.
«С теплотой и любовью вспоминаю детство... Там остались главные люди, дорогие моему сердцу и душе. Многие ушли из жизни, став моими Ангелами-Хранителями. Сегодня именно вам хочу сказать, что люблю Вас, помню и лелею воспоминания...», - написала Мейхер.
Заглавное фото: instagram.com/nadyameiher