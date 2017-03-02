Надежда Мейхер показала архивный детский снимок

«С теплотой и любовью вспоминаю детство... Там остались главные люди, дорогие моему сердцу и душе. Многие ушли из жизни, став моими Ангелами-Хранителями. Сегодня именно вам хочу сказать, что люблю Вас, помню и лелею воспоминания...», - написала Мейхер.

Заглавное фото: instagram.com/nadyameiher



