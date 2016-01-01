Надежда Мейхер начала продавать свою одежду в Сочи

Не люблю я писать о «зраде», ох как не люблю. Но она сама иногда наскакивает на меня из ленты новостей. И вот на тебе – экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер открыла свой бутик в России, сообщает Viva!. Если помните, не так давно певица создала собственный бренд одежды Meiher by Meiher и открыла магазин в Киеве, а теперь такой магазин появился и в Сочи.