Надежда Мейхер начала продавать свою одежду в Сочи

Не люблю я писать о «зраде», ох как не люблю. Но она сама иногда наскакивает на меня из ленты новостей. И вот на тебе – экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер открыла свой бутик в России, сообщает Viva!. Если помните, не так давно певица создала собственный бренд одежды Meiher by Meiher и открыла магазин в Киеве, а теперь такой магазин появился и в Сочи.
Напомню, что идея создать бренд Meiher by Meiher пришла Надежде несколько лет назад. К этому шагу певицу подтолкнул интерес к фотографии, рисованию, страсть к фактурам, влюбленность и вдохновение аргентинским танго. Сегодня одежда и обувь бренда создается непосредственно Надеждой Мейхер. Она участвует в каждом этапе разработки – от идеи, выбора тканей, аксессуаров до контроля над производством. Надежда также является лицом бренда. Поскольку творчество для нее процесс непрерывный, коллекции обновляются раз в неделю.