ТЕЛЕКРИТИКА

Наде Дорофеевой на день рождения друзья устроили сюрприз

Дуся

Пару дней назад солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева отметила свое 27-летие. Я уже вам рассказывала, как трогательно ее поздравили в соцсетях друзья и коллеги, но этим они не ограничились.

Так, Наде сказали, что у нее корпоратив, а на самом деле виновницу торжества ожидала шумная вечеринка.

«Приезжаю, встретил тур-менеджер, – рассказывает Надя. – Все, как всегда: балет, микрофоны, даже райдер в гримерке. В 20:00 организатор сказал, что пора выходить – и тут началось. Интро, танцует балет, я за кулисами готовлюсь, выходим на «На Стиле» – и на фразе «даже не думай что-то отменять» я понимаю, что зал пуст. И справа выбегают все мои друзья... Ну вы понимаете, да? Тут были и слезы радости, и крики, и ненормативная лексика, и любимый Владимир Дантес».

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Надю пришли поздравить и Виталий Козловский с невестой, и Monatik, и Анатолий Анатолич, и многие другие публичные личности.


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