Наде Дорофеевой на день рождения друзья устроили сюрприз

Пару дней назад солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева отметила свое 27-летие. Я уже вам рассказывала, как трогательно ее поздравили в соцсетях друзья и коллеги, но этим они не ограничились.

Так, Наде сказали, что у нее корпоратив, а на самом деле виновницу торжества ожидала шумная вечеринка.