Наблюдательный совет НОТУ призывает ЕВС уважать суверенитет Украины

Скандал с участницей Евровидения-2017 Юлией Самойловой продолжает набирать обороты. Напомню, что в конце прошлой недели Европейский вещательный союз предпринял еще одну попытку надавить на Украину в вопросе проведения Евровидения-2017.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре написала письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором заявила, что из-за решения СБУ о запрете въезда для Самойловой другие страны могут отказаться от участия в конкурсе.

Как сообщает 1tv.com.ua, в НОТУ решили не затягивать с ответом, и вчера члены ее Наблюдательного совета выступили с публичным заявлением.

Текст письма я привожу без изменений:

«ЗАЯВА

Наглядової ради

Національної суспільної телерадіокомпанії України (ПАТ "НСТУ")

Члени Наглядової ради ПАТ "НСТУ" ознайомилися зі змістом листа генерального директора Європейської мовної спілки Інгрід Делтенре до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Особливу увагу членів Наглядової ради в цьому листі привернула пряма погроза, що ПАТ "НСТУ" "буде виключена з подальших подій" (а саме проведення "Євробачення"), якщо російській співачці Юлії Самойловій не буде дозволено в’їзд в Україну для участі в "Євробаченні-2017".

Оскільки лист пані Делтенре напряму стосується й містить погрозу покарання ПАТ "НСТУ", яке саме готується до якісного проведення цьогорічного конкурсу "Євробачення", паралельно проводячи надважливу реформу та створюючи в Україні повноцінну систему суспільного мовлення, члени Наглядової ради ПАТ "НСТУ" хочуть заявити наступне.

1. Україна в особі ПАТ "НСТУ" (раніше – НТКУ, НРКУ) є багаторічним членом Європейської мовної спілки, активним та законослухняним учасником конкурсу "Євробачення". Двічі співаки з нашої країни ставали переможцями, отримуючи почесне право проводити конкурс у себе вдома. Також наголошуємо, що українці як учасники конкурсів "Євробачення" завжди з повагою ставилися до законів та правил країни-господарки.

2. Відвідавши Крим без дозволу української влади, Юлія Самойлова порушила суверенітет і закони України. Крім Російської Федерації жодна інша країна, суспільні мовники якої входять до Європейської мовної спілки, не має підстав оскаржувати таку кваліфікацію дій Юлії Самойлової, оскільки жодна європейська країна не визнає належності Криму Російській Федерації.

3. Ми цілковито поділяємо негативні почуття членів Європейської мовної спілки з приводу того, "що цьогорічне змагання використовується як засіб у нинішньому протистоянні між Російською Федерацією та Україною". Проте нас дивує той факт, що "засмучення" і "розлюченість" із цього приводу генеральний директор Європейської мовної спілки висловлює не російській, а українській стороні. Це суттєво суперечить заявам пані Інгрід Делтенре про "аполітичність" "Євробачення", оскільки фактично пані Делтенре пристає на бік Російської Федерації у влаштованій російською стороною політичній провокації. Вимога скасувати рішення Служби безпеки України, ухвалене в межах її законних повноважень, як і теза про узгодження рішень Служби безпеки України з Європейською мовною спілкою, можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи України, що виходить за межі повноважень ЄМС і завдань конкурсу "Євробачення".

4. ПАТ "НСТУ" є членом Європейської мовної спілки і цілковито поділяє засадничі цінності демократичної Європи, служіння суспільству та суспільному мовленню. Але, виходячи саме із зазначених цінностей, ПАТ "НСТУ" в ситуації, що обговорюється, не може ні проігнорувати інтереси українського суспільства, ні відсторонитися від української держави, коли та захищає свою територіальну цілісність. І навпаки, загрози покарати ПАТ "НСТУ" за дії української держави, пов’язані з реакцією на порушення її законів, ми вважаємо такими, що суперечать базовим демократичним цінностям, а також позиції Європейського Союзу та світового співтовариства в оцінці нинішнього українсько-російського протистояння.

5. Закликаємо пані Інгрід Делтенре, та, в її особі, Європейську мовну спілку поважати суверенітет України, не перетворювати Європейську мовну спілку на інструмент підсилення чужих політичних маніпуляцій і не перешкоджати такими заявами нормальному та повноцінному проведенню конкурсу – як цього року, так і в майбутньому. Закликаємо також уникати погроз щодо виключення України з числа учасників конкурсу "Євробачення"».

Честно говоря, не ожидала такого достойного отпора. Браво!