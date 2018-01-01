На журналиста BBC напали голодные лемуры

В начале 2018 года в зоопарке проходил ежегодный пересчет животных, чтобы службы по охране природы могли следить за состоянием вымирающих видов. На это мероприятие отправили Алекса Данлопа.

Во время записи сюжета корреспондент принялся подкармливать лемуров, чтобы обратить на себя внимание животных. Но вскоре зверьки начали прыгать на Данлопа и больно кусать его за руки, выдирая лакомство. В конце ролика журналист не выдерживает и называет лемуров нецензурным словом, которое в сюжете, естественно, «запикали».

Но, несмотря на нападение животных, Алекс остался доволен встречей в зоопарке и назвал это приятной частью работы журналиста.

Фото: ТАСС