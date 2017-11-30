На ведущую «Нового канала» ополчились любители животных

«Никогда не забуду! – пишет Филонова. – Этот маленький Медвежонок рычит так, что сердце сразу в землю уходит. Но какой же он забавный. У МИШКИ ВСЕ ХОРОШО! ОН ЖИВЕТ В ЛЮБВИ И ЗАБОТЕ! Не нужно устраивать истерику, если вы ничего не знаете о его жизни. Лучше выйдите на улицу и помогите бездомному животному, а не сидеть и писать комментарии, осуждающие меня. И перестаньте вырубать деревья в лесах, чтобы было где жить Диким животным!»

Что этим снимком хотела сказать ведущая, не очень понятно. По морде медвежонка нельзя сказать, что он предельно счастлив, да и держать дикое животное на привязи не совсем правильно. Эту мысль и хотели донести до Елены ее подписчики.

«Людей бы так посадить на поводки и намордники надеть, – пишет одна из пользователей сети. – И пусть другие к ним лезут обниматься и фоткаться. Лена, при всем уважении к Вам, но это живодерство».

В свое оправдание Филонова сообщила, что за медведем ухаживают и кормят его (хотя подробности жизни животного опустила), а критикующим ее людям посоветовала для начала перестать вырубать лес. Кроме того, Елена также посоветовала своим подписчикам отказаться от мяса и одежды, сделанной из животных.

Сама ведущая рассказала, что давно является вегетарианкой, помогает приютам для животных и отказалась от производства шуб из натурального меха (у Елены есть собственный бренд одежды).

Все бы ничего, но, полистав Instagram Филоновой, можно найти видео, в котором она рекламирует магазин натуральных шуб, выбирая одну из них себе.