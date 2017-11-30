ТЕЛЕКРИТИКА

На ведущую «Нового канала» ополчились любители животных

Дуся

Елена Филонова опубликовала фотографию с диким животным в наморднике и на привязи, чем вызвала шквал неодобрительных комментариев.


В подписи к изображению телеведущая написала, что животное живет в любви и заботе. Более того, Елена попросила не устраивать истерику на пустом месте.

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«Никогда не забуду! – пишет Филонова. – Этот маленький Медвежонок рычит так, что сердце сразу в землю уходит. Но какой же он забавный. У МИШКИ ВСЕ ХОРОШО! ОН ЖИВЕТ В ЛЮБВИ И ЗАБОТЕ! Не нужно устраивать истерику, если вы ничего не знаете о его жизни. Лучше выйдите на улицу и помогите бездомному животному, а не сидеть и писать комментарии, осуждающие меня. И перестаньте вырубать деревья в лесах, чтобы было где жить Диким животным!»

Что этим снимком хотела сказать ведущая, не очень понятно. По морде медвежонка нельзя сказать, что он предельно счастлив, да и держать дикое животное на привязи не совсем правильно. Эту мысль и хотели донести до Елены ее подписчики.

«Людей бы так посадить на поводки и намордники надеть, – пишет одна из пользователей сети. – И пусть другие к ним лезут обниматься и фоткаться. Лена, при всем уважении к Вам, но это живодерство».

В свое оправдание Филонова сообщила, что за медведем ухаживают и кормят его (хотя подробности жизни животного опустила), а критикующим ее людям посоветовала для начала перестать вырубать лес. Кроме того, Елена также посоветовала своим подписчикам отказаться от мяса и одежды, сделанной из животных.

Сама ведущая рассказала, что давно является вегетарианкой, помогает приютам для животных и отказалась от производства шуб из натурального меха (у Елены есть собственный бренд одежды).

Все бы ничего, но, полистав Instagram Филоновой, можно найти видео, в котором она рекламирует магазин натуральных шуб, выбирая одну из них себе.

Сегодня заехала в @european.fur Не просто так! Оказывается у них Чёрная Пятница ПРОДОЛЖАЕТСЯ и супер крутые шубки можно купить по супер скидкам! КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МНЕ КАКАЯ ПОДОЙДЁТ ?

Публикация от Elena Filonova (@efilonova)

Елена Филонова – телеведущая и журналистка «Нового канала» в программах «Страсти по Ревизору» и «Абзац», дизайнер аксессуаров и владелица бренда одежды FILONOVA.

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