«На твоей совести»: Маша Ефросинина рассказала о реакции мужа на ее участие в «Танцях з зірками»

Мария Ефросинина призналась сайту 1plus1.ua, что такое решение поразило ее родных, включая мужа и дочь.

«Когда я сказала, что мне предложили участие в «Танцах со звездами», наступила гнетущая тишина, – говорит ведущая. – Муж сказал: «Ты понимаешь, что это не просто платьица надеть? Пахать придется очень много, ты это понимаешь?» Я ответила: "Конечно, что же я, не танцевала! А ты понимаешь, что я буду с партнером все это делать?».

«Здесь все на твоей совести», – ответил муж ведущей Тимур Хромаев.

По словам Маши, муж, с которым они вместе уже более 13 лет, очень ее поддерживает и понимает, как важно поддерживать творческого человека в чем-то новом.

А вот кому затея не понравилось, так это младшему сыну ведущей Александру: он очень скучает и сложно переживает частые разлуки с мамой.

«Ты только пришла, куда опять идешь?» – постоянно спрашивает мальчик вечно занятую звездную маму.

Старшая дочь Ефросининой Нана с интересом восприняла новость, и это, по словам ведущей, сыграло окончательную роль в принятии решения.

Эстафета участников нового сезона легендарного шоу «Танці з зірками» на «1+1» продолжается. Недавно свой ответ на вызов, брошенный Маше Ефросининой, дал Денис Беринчик. Юморист Игорь Ласточкин принял вызов от мастера спорта Аниты Луценко и передал эстафету певице Славе Каминской.