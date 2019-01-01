На «Танцях із зірками» без перемен. Что происходит с проектом в этом сезоне?

Что происходит в этом сезоне на проекте? Мнение зрителей по этому поводу неоднозначное. Кто-то ссылается на заговоры и мистику, сравнивая участников с героями детектива Агаты Кристи «Десять негритят», а кто-то ищет подтексты в самом проекте и телеканале «1+1». Ранее на этот вопрос отвечала судья Екатерина Кухар. По ее словам, все дело в том, что физическая подготовка украинских знаменитостей в этом сезоне желает лучшего и что, наверное, никто, идя на проект, не знал, что танцы – это достаточно травмоопасный вид спорта.

Поэтому до сих пор вопрос открыт – покинет ли паркет пара Мишель Андраде и Жени Кота или хореографа окончательно заменят ушедшим из проекта Дмитрием Жуком? Как бы то ни было, следующие недели дадут точные ответы на все волнующие меня вопросы.

Кстати, о прошедшем эфире. Если вы пропустили юбилейный выпуск, напомню, что в воскресном эфире пары, согласно условиям, должны были не только обменяться партнерами, но и станцевать вместе с судьями. Так, каждый член жюри набрал к себе в команду по две пары. В команду Дмитрия Монатика попали Мишель Андраде и Дмитрий Жук, а также Денис Беринчик и Катерина Белявская. Вместе с Екатериной Кухар выступили Павел Вишняков с Юлией Сахневич и Иракли Макацария с Яной Заец. А вот Влада Яму поддержали Леся Никитюк и Макс Ежов, а также Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Вторым ведущим прямого эфира стал ушедший ранее из проекта Павел Зибров в роли Николая Гоголя.