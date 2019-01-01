ТЕЛЕКРИТИКА

На «Танцях із зірками» без перемен. Что происходит с проектом в этом сезоне?

Дуся

Вчера, 28 октября, прошел десятый прямой эфир проекта «Танці з зірками». В преддверии Хеллоуина, участники проекта предались мистике, посвятив юбилейный выпуск обмену партнерами. Но проект по результатам голосования так никто и не покинул.


До конца проекта осталось всего 4 недели, а пар в проекте все еще 6. И тут не надо обладать сверхспособностями, чтобы понять, что-то не сходится. Так, либо в финале за кубок будут соревноваться три пары, либо одна из пар по техническим причинам покинет проект.
http://images.telekritika.ua/9df397aa09d38ab3891af4799615a060.JPG;Денис Берінчик та Ілона Гвоздьова.JPG,http://images.telekritika.ua/fb57ddd95a1e1a9d117ccfbc4e2d40bb.JPG;Іраклі Макацарія та Юлія Сахневич (2).JPG,http://images.telekritika.ua/8899140958e63d8b7500c1f7bd9c848d.JPG;Павло Вишняков та Яна Заєць (2).JPG

Наблюдая уже десять недель за «Танцами», могу лишь подытожить, что такой повальной травматичности среди участников в прошлых сезонах я не припоминаю. Все началось с того, что буквально после первого эфира в больницу отправилась Леся Никитюк с травмой локтя. На второй неделе проекта с «Танцев» ушла солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая в ходе тренировок получила серьезную травму позвоночника. Спустя пару дней становится известно, что ныне один из главных претендентов на победу Иракли Макацария травмировал спину на репетиции и попал в больницу. Оксана Марченко перед восьмым эфиром выкладывает в Instagram свои сломанные ребра и вердикт врача, что танцевать ей больше в проекте нельзя. И стоило только на время забыть о травмах, как становится известно, что певица Мишель Андраде повредила колено, а ее партнер Женя Кот и вовсе слег с воспалением легких и поэтому не смог танцевать в последнем эфире.

Мишель Андраде на паркет все-таки вышла, а вот вместо Жени Кота появился Дима Жук

Фото: пресс-служба «1+1»

Что происходит в этом сезоне на проекте? Мнение зрителей по этому поводу неоднозначное. Кто-то ссылается на заговоры и мистику, сравнивая участников с героями детектива Агаты Кристи «Десять негритят», а кто-то ищет подтексты в самом проекте и телеканале «1+1». Ранее на этот вопрос отвечала судья Екатерина Кухар. По ее словам, все дело в том, что физическая подготовка украинских знаменитостей в этом сезоне желает лучшего и что, наверное, никто, идя на проект, не знал, что танцы – это достаточно травмоопасный вид спорта.

Поэтому до сих пор вопрос открыт – покинет ли паркет пара Мишель Андраде и Жени Кота или хореографа окончательно заменят ушедшим из проекта Дмитрием Жуком? Как бы то ни было, следующие недели дадут точные ответы на все волнующие меня вопросы.

Кстати, о прошедшем эфире. Если вы пропустили юбилейный выпуск, напомню, что в воскресном эфире пары, согласно условиям, должны были не только обменяться партнерами, но и станцевать вместе с судьями. Так, каждый член жюри набрал к себе в команду по две пары. В команду Дмитрия Монатика попали Мишель Андраде и Дмитрий Жук, а также Денис Беринчик и Катерина Белявская. Вместе с Екатериной Кухар выступили Павел Вишняков с Юлией Сахневич и Иракли Макацария с Яной Заец. А вот Влада Яму поддержали Леся Никитюк и Макс Ежов, а также Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Вторым ведущим прямого эфира стал ушедший ранее из проекта Павел Зибров в роли Николая Гоголя.

А вот и подтверждение моим словам.

Фото: Пресс-служба «1+1»

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

«Укртелеком» рекламировал новую услугу и попал впросак (ОБНОВЛЕНО)

Дуся

35-летний девственник ищет свою единственную

Популярное на Телекритике



Культура

Украинский режиссер снимет фильм с Бредом Питтом и Дарреном Аронофски

Бизнес

Телеканал Мураева запустил первые три проморолика

Дуся

«Укртелеком» рекламировал новую услугу и попал впросак (ОБНОВЛЕНО)

Бизнес

«Дизель Студио» поделилась дальнейшими планами