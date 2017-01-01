На сцене Евровидения будут жертвоприношения и готика

– Там есть уникальные готик-шопы местных дизайнеров, – говорит Черепанов. – В Париже мы выбрали очень крутое платье из ткани оригинальной фактуры: длинное, свободного кроя, открывающее татуированные руки Коры. Акцент в ее образе будет на эпатажном макияже и прическе. Платье мы купили за 800 долларов (около 22 тысяч гривен. – Прим. ред.), это дело рук французского «бомжеватого» (в хорошем смысле слова) арт-дядьки, который имеет украинские корни. Мы сразу поняли, что Кора будет выступать именно в этом наряде, как только она его примерила. Да и вообще поездка в Париж для нас стала хорошим способом развеяться и переключиться на творческую волну, вместо того чтобы сидеть и переживать перед эфиром.