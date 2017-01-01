На сцене Евровидения будут жертвоприношения и готика

Участники второго полуфинала эксклюзивно рассказали о том, как репетируют свой шокирующий номер, а также о готическом наряде вокалистки, купленном в Париже у «бомжеватого» дизайнера.
С самого начала, как только киевская готик-группа Aghiazma (читается как «Агиазма») приняла участие в национальном отборе, возникли скандалы. Еще во время онлайн-голосования на сайте СТБ организаторы заметили факты накрутки «лайков», за что обнулили коллективу все голоса. Что на самом деле тогда произошло и кто таким образом пытался «угодить» музыкантам – непонятно. Тем не менее Aghiazma после прослушивания у музыкального продюсера Константина Меладзе все равно прошла отбор. Группа выступит уже в эту субботу (второй полуфинал нацотбора Евровидения-2017 смотрите в прямом эфире параллельно на СТБ и «UA:Першому» в 19:00, а также можете оценить все «живьем» в ДК КПИ – билеты в продаже) с песней Synthetic Sun. Перед подготовкой к конкурсу музыканты мне рассказывали, что на сцене Евровидения собираются устроить шоу в стиле садо-мазо. Но сейчас они изменили свое решение и хотят сделать выступление еще более эпатажным.
– Никакого БДСМ уже не будет, – рассказал перед репетицией гитарист и основатель группы Игорь Черепанов. – То, что мы готовим, связано с японскими жертвоприношениями и робототехникой. Остальное – секрет. Скажу только, что даже не все музыканты группы согласны выступить с таким номером – побаиваются. Сейчас его отрабатываем, снимаем на видео. Для нас важно, чтобы все выглядело естественно, без наигранности.
На пару дней Aghiazma сделала перерыв в репетициях и отправилась в Париж выбирать соответствующий наряд для вокалистки Коры Рекс.
– Там есть уникальные готик-шопы местных дизайнеров, – говорит Черепанов. – В Париже мы выбрали очень крутое платье из ткани оригинальной фактуры: длинное, свободного кроя, открывающее татуированные руки Коры. Акцент в ее образе будет на эпатажном макияже и прическе. Платье мы купили за 800 долларов (около 22 тысяч гривен. – Прим. ред.), это дело рук французского «бомжеватого» (в хорошем смысле слова) арт-дядьки, который имеет украинские корни. Мы сразу поняли, что Кора будет выступать именно в этом наряде, как только она его примерила. Да и вообще поездка в Париж для нас стала хорошим способом развеяться и переключиться на творческую волну, вместо того чтобы сидеть и переживать перед эфиром.
В общем, интересно, что из всего этого получится. С нетерпением жду субботы и искренне желаю нашим эпатажным готик-рокерам не напугать до смерти судей и пройти в финал.