На стиле: что носят тренеры «Голосу країни 7»

Тренеры шоу «Голос країни 7» Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин удивляют не только выбором пар и необычными музыкальными номерами, но и модными образами.

Тина Кароль Фото: тут и далее пресс-служба телеканала «1+1»

Так, в минувшее воскресенье на первом вокальном батле Тина Кароль покорила зрителей изысканным облегающим зеленым платьем с разрезами и вышивкой от британского дизайнера Julien Macdonald.

Свой образ Потап дополнил песочной удлиненной курткой и очками в тонкой оправе, а Сергей Бабкин не изменил классическому сдержанному стилю, выбрав белую рубашку и бежевый твидовый пиджак.

Джамала

Джамала впечатлила зрителей стильным неопреновым костюмом со свитшотом от грузинского бренда Dаtuna, украшенным белыми «крыльями» из шелковой тафты.

В следующем эфире вокальных батлов, который зрители увидят в это воскресенье, Тина Кароль в выборе наряда не изменит британскому дизайнеру Julien Macdonald и появится в утонченном черном платье с вышивкой.

Джамала впечатлит элегантным образом, дополнив его виниловой лаковой юбкой, топом и высокой прической. Потап наденет модный спортивный костюм, а Сергей Бабкин – уютный серый сдержанный костюм с гольфом, завершив лук необычной бутоньеркой в виде английской розы.

Екатерина Осадчая

Супружеская телепара ведущих «Голосу країни» Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, как всегда, следует последним тенденциям моды.

Юрий Горбунов

Юрий выглядит превосходно в классическом черном костюме с молниями, а Катя необычайно нежна в платье молочного цвета с оборками от украинского дизайнера Елены Ревы.

Ольга Слонь