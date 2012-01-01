ТЕЛЕКРИТИКА

На СТБ закрывают «Все буде добре»

«Дуся» узнала, к чему привел ребрендинг проекта и что будет с тележурналом в дальнейшем

Дуся

В этом году мое внимание было приковано к проекту «Все буде добре». Во-первых, надеюсь, вы заметили, что тележурнал дважды сменил концепцию. Во-вторых, рейтинги проекта откровенно желают лучшего. В мире телевизионного рынка такие симптомы означают только одно – проекту пришел конец.


Все мои предположения и опасения насчет кончины «Все буде добре» не так давно мне подтвердили надежные источники на канале СТБ. По словам инсайдеров, «Все буде добре» уже закрыли, и сейчас команда проекта работает над съемками последних эпизодов.

Как так получилось? В начале этого года стало известно, что тележурнал «Все буде добре», который уже более 6 лет выходит на экранах СТБ, сменит формат. На помощь одной неизменной ведущей программы Надежде Матвеевой придут еще три – Виктория Зубрейчук, Анна Горбань и Лилия Кувалдина. Таким образом, из традиционного тележурнала с полезными советами должен был получиться некий кружок, в котором ведущие обсуждали бы актуальные для женщин проблемы. Подобные изменения в январе этого года телеканал СТБ объяснил «вызовом времени».

Надежда Матвеева с новыми ведущими, которых, к слову, искали более 4 месяцев

Фото: СТБ

«Проект "Все буде добре" существовал с 2012 года без глобальных изменений. За это время поменялся зритель, поменялись вкусы, поменялась скорость восприятия информации, и мы с проектом начали ощущать, что в плане донесения советов не всегда успеваем за темпом жизни нашего зрителя. При этом у проекта есть сильная черта, которую не даст ни один запрос в Google, – это живое общение и настоящие живые истории. Поэтому мы продолжим приносить людям пользу, нести добрые советы, но уже в новом формате; будем показывать процесс рождения этого совета, прямо в студии решать проблемы и доказывать, что не так уж сложно женщине быть счастливой», – рассказывалАндрей Оленич («Топ-модель по-украински»), директор творческого объединения, создающего «Все буде добре».

Кстати, до Андрея Оленича ТО, производившее «Все буде добре», возглавлял Дмитрий Кицай, который в 2017 году внезапно перешел на «Новый канал». На фото: Андрей Оленич.

Фото: «Медианяня»

Конечно, любому проекту, который более пяти лет выходит в одном формате, рано или поздно понадобится обновление. Но надо понимать, что телевидение – в первую очередь бизнес. И если бы рейтинги программы были такие же высокие, как в первые годы, никто бы за обновление любимого «ВБД», конечно же, не взялся. Во сколько СТБ обошлась новая студия и ведущие, этого мне так никто и не рассказал. А уже через пару месяцев после ребрендинга стало известно, что в осеннем сезоне проект возвращается в старую колею.

«За 6 лет вышло 1265 выпусков проекта, в которых эксперты озвучили зрителям свыше 40 тысяч полезных советов»

В чем же дело? Тут уж «вызовами времени» не объяснишь, ведь дело в низкой вовлеченности аудитории. С 8 марта этого года и до начала лета доля тележурнала не поднималась выше 7%, при средних показателях СТБ от 9,5% до 12%. Провал ребрендинга подтвердила мне сама ведущая Надежда Матвеева на презентации выставки «Я соромлюся свого тіла» в мае этого года. По словам ведущей, телеканал СТБ провел опрос аудитории, в ходе которого зрители сказали, что старый формат им был ближе, чем женский кружок по интересам.

Надежда Матвеева

Фото: Ната Боровик

Андрей Оленич в начале лета официально заявил журналистам, что возврат к старой форме не стоит трактовать как «шаг назад», и что это такая же трансформация, как и та, что мы видели на экранах весной этого года.

Студия «Все буде добре» до ребрендинга 2018 года

Фото: СТБ

И обновленная студия, которую мы увидели в марте этого года

Фото: СТБ

В итоге студию оставили ту же, новых ведущих сократили и, кажется, даже рейтинги «Все буде добре» стали немного выше. Если же говорить о цифрах, то напомню: когда закрывали в начале года«Україна має талант»  после девяти лет в эфире, показатели последних выпусков проекта едва превышали 6-7%, «Все буде добре» сегодня в среднем удерживает около 7% доли аудитории. Так что не исключаю, что одна из причин скоропостижного ухода – творческий кризис внутри ТО, выпускающего проект.

Ведь некоторые темы на «Все буде добре», правда, немного под другим углом повторяются из года в год. Например, бюджетные творожные запеканки или торт «Наполеон», советы по похудению без ограничения питания, борьба с мошенничеством и неизменный кружок по изготовлению предметов первой необходимости из подручных средств… И начинало казаться, что все это мы где-то уже видели и слышали.

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Фото: СТБ

Когда проект исчезнет с экранов? На этот вопрос однозначно ответить сложно, поскольку, как любой студийный проект, «Все буде добре» снимается наперед, а официального заявления телеканал СТБ еще не делал. Правда, недавно в сети появился ролик в рамках кампании СТБ о силе творческой команды, которая работает над созданием «ВБД»:

Кстати, если смотреть ролик без звука или представить, что фоном не бодрящая музыка, а, к примеру, Шостакович, то легко можно предположить, что так команда «ВБД» прощается со зрителями.

Но вернемся к цифрам. За 6 лет вышло 1265 выпусков проекта, в которых эксперты озвучили зрителям свыше 40 тысяч полезных советов. Также проект стал первым украинским телешоу, YouTube-канал которого набрал 1 млн подписчиков, за что получил награду «Золотая кнопка» от видеохостинга.

Плюс один плохой знак в карму проекта принес видеоролик, который сняла Фреймут в программе «Оля» с Надеждой Матвеевой. Тогда Ольга со свойственным ей плохим юмором намекнула Надежде, что все в тележурнале настолько хорошо, что уже плохо:

Хотя Надежда Матвеева смеялась над пародией, но все мы знаем, что ничего хорошего это не сулило. Что и доказала сама Оля, самоликвидировавшись без объяснений с «Нового канала» в конце сентября. Надеюсь, команда «ВБД» поступит вежливее со своими зрителями.

P. S. На момент выхода статьи пресс-служба СТБ закрытие «Все буде добре» не прокомментировала.

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