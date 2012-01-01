На СТБ закрывают «Все буде добре»

Все мои предположения и опасения насчет кончины «Все буде добре» не так давно мне подтвердили надежные источники на канале СТБ. По словам инсайдеров, «Все буде добре» уже закрыли, и сейчас команда проекта работает над съемками последних эпизодов.

Как так получилось? В начале этого года стало известно, что тележурнал «Все буде добре», который уже более 6 лет выходит на экранах СТБ, сменит формат. На помощь одной неизменной ведущей программы Надежде Матвеевой придут еще три – Виктория Зубрейчук, Анна Горбань и Лилия Кувалдина. Таким образом, из традиционного тележурнала с полезными советами должен был получиться некий кружок, в котором ведущие обсуждали бы актуальные для женщин проблемы. Подобные изменения в январе этого года телеканал СТБ объяснил «вызовом времени».