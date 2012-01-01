На СТБ закрывают «Все буде добре»

В этом году мое внимание было приковано к проекту «Все буде добре». Во-первых, надеюсь, вы заметили, что тележурнал дважды сменил концепцию. Во-вторых, рейтинги проекта откровенно желают лучшего. В мире телевизионного рынка такие симптомы означают только одно – проекту пришел конец.
Все мои предположения и опасения насчет кончины «Все буде добре» не так давно мне подтвердили надежные источники на канале СТБ. По словам инсайдеров, «Все буде добре» уже закрыли, и сейчас команда проекта работает над съемками последних эпизодов.
Как так получилось? В начале этого года стало известно, что тележурнал «Все буде добре», который уже более 6 лет выходит на экранах СТБ, сменит формат. На помощь одной неизменной ведущей программы Надежде Матвеевой придут еще три – Виктория Зубрейчук, Анна Горбань и Лилия Кувалдина. Таким образом, из традиционного тележурнала с полезными советами должен был получиться некий кружок, в котором ведущие обсуждали бы актуальные для женщин проблемы. Подобные изменения в январе этого года телеканал СТБ объяснил «вызовом времени».
Конечно, любому проекту, который более пяти лет выходит в одном формате, рано или поздно понадобится обновление. Но надо понимать, что телевидение – в первую очередь бизнес. И если бы рейтинги программы были такие же высокие, как в первые годы, никто бы за обновление любимого «ВБД», конечно же, не взялся. Во сколько СТБ обошлась новая студия и ведущие, этого мне так никто и не рассказал. А уже через пару месяцев после ребрендинга стало известно, что в осеннем сезоне проект возвращается в старую колею.
«За 6 лет вышло 1265 выпусков проекта, в которых эксперты озвучили зрителям свыше 40 тысяч полезных советов»
В итоге студию оставили ту же, новых ведущих сократили и, кажется, даже рейтинги «Все буде добре» стали немного выше. Если же говорить о цифрах, то напомню: когда закрывали в начале года«Україна має талант» после девяти лет в эфире, показатели последних выпусков проекта едва превышали 6-7%, «Все буде добре» сегодня в среднем удерживает около 7% доли аудитории. Так что не исключаю, что одна из причин скоропостижного ухода – творческий кризис внутри ТО, выпускающего проект.
Ведь некоторые темы на «Все буде добре», правда, немного под другим углом повторяются из года в год. Например, бюджетные творожные запеканки или торт «Наполеон», советы по похудению без ограничения питания, борьба с мошенничеством и неизменный кружок по изготовлению предметов первой необходимости из подручных средств… И начинало казаться, что все это мы где-то уже видели и слышали.
Кстати, если смотреть ролик без звука или представить, что фоном не бодрящая музыка, а, к примеру, Шостакович, то легко можно предположить, что так команда «ВБД» прощается со зрителями.
Но вернемся к цифрам. За 6 лет вышло 1265 выпусков проекта, в которых эксперты озвучили зрителям свыше 40 тысяч полезных советов. Также проект стал первым украинским телешоу, YouTube-канал которого набрал 1 млн подписчиков, за что получил награду «Золотая кнопка» от видеохостинга.
Плюс один плохой знак в карму проекта принес видеоролик, который сняла Фреймут в программе «Оля» с Надеждой Матвеевой. Тогда Ольга со свойственным ей плохим юмором намекнула Надежде, что все в тележурнале настолько хорошо, что уже плохо:
Хотя Надежда Матвеева смеялась над пародией, но все мы знаем, что ничего хорошего это не сулило. Что и доказала сама Оля, самоликвидировавшись без объяснений с «Нового канала» в конце сентября. Надеюсь, команда «ВБД» поступит вежливее со своими зрителями.
P. S. На момент выхода статьи пресс-служба СТБ закрытие «Все буде добре» не прокомментировала.