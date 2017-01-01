На прямом эфире шоу «Х-Фактор» выступит американская звезда мировой величины

Хорошей традицией стало приглашать на прямые эфиры вокального шоу «Х-Фактор» мировых звезд. Лара Фабиан, Кайли Миноуг, Тото Кутуньо, группы Brainstorm и Hurts уже выступали в предыдущих сезонах шоу. В этом году специально на первый прямой эфир «Х-Фактора» приедет всемирно известная американская певица Laura Pergolizzi, которая выступает под инициалами LP, сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Лаура также пишет песни для Рианны, Backstreet Boys, Кристины Агилеры и других именитых исполнителей. Вы могли о ней узнать благодаря синглу Lost On You, с которым певица возглавила хит-парады Франции, Бельгии, Польши, Греции, Израиля и других стран. В июне 2017 года LP дала концерт в Киеве, и он стал настоящим событием сезона.