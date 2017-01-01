На премию «Золотой глобус» актрисы оденутся в черное

Многие известные актрисы, которые примут участие в 75-й церемонии «Золотой глобус», планируют появиться на красной дорожке в черных нарядах – в знак протеста против сексуальных домогательств.

Инициативу поддержали Мерил Стрип, Джессика Честейн, Эмма Стоун и другие актрисы.

По слухам в акции примут участие не только номинантки на «Золотой глобус», но и женщины, которые будут их представлять и вручать награду.

На премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» выдвинуты Джессика Честейн («Большая игра»), Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Мерил Стрип («Секретное досье») и Мишель Уильямс («Все деньги мира»). В категории «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» представлены Марго Робби («Я, Тоня»), Сирша Ронан («Леди Птица»), а также обладательницы «Оскара» Джуди Денч («Виктория и Абдул»), Эмма Стоун («Битва полов») и Хелен Миррен («В поисках праздника»).

Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 7 января 2018 года.

Фото: people.com