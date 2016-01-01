ТЕЛЕКРИТИКА

На премьеру фильма о себе Джамала пришла с мамой

В Киеве состоялась презентация документальной ленты «Jamala.UA»

Дуся

Певица не вмешивалась в процесс создания фильма о себе и посмотрела его только накануне премьеры.


В документальной ленте «Jamala.UA» показано закулисье подготовки Джамалы к Евровидению-2016. На широкий экран фильм выйдет 13 апреля, а вчера в одном из киевских кинотеатров состоялась его презентация. Довольно странно, что на сам показ представителей СМИ не пустили, мол, все места в кинотеатре забиты «випами». Поэтому лично я свое мнение о картине сказать не могу. Но судя по вечеринке, на которой буквально яблоку негде было упасть, ажиотаж ожидается немалый.

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Фото: тут и далее Максим Лисовой

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Фильм «Jamala.UA» cнимали с помощью скрытой камеры. В картине показана подготовка певицы к Евровидению-2016, много бытовых моментов.

«Сначала меня немного раздражала камера, но потом я перестала обращать на нее внимание, – рассказала певица и тренер «Голосу країни». – В ленте все так, как снимал режиссер, моя подготовка и работа. Хотя мне кажется, что еще рано, чтобы обо мне снимали фильмы». 

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Для молодого режиссера Анны Акулевич «Jamala.UA» – это дебют в документальном кино.

«В фильме показана повседневная жизнь Джамалы, ее контакт с группой и продюсером Игорем Тарнопольским, а также репетиции, – рассказывает Акулевич. – В этой ленте только бекстейдж. В некоторых моментах Джамала капризничает, но все культурно: мебель не ломает. (Смеется.) Перед Евровидением мы ездили с ней в турне по городам Украины.

Заместитель главы Госкино Сергей Неретин, который был на пресс-конференции, сказал, что уже видел отрывки из фильма, его покорила искренность Джамалы, «которая прет».

«Кроме того, в картине нет постановочных моментов, и это завораживает, – говорит Неретин. – Ну а наша заслуга скромная – мы выделили всего 65 тысяч гривен. Для того чтобы по всей Украине были расклеены постеры, фильму была реклама (кстати, бюджет картины, по словам режиссера, составляет $ 35 тысяч, что примерно 950 тысяч гривен. – Прим.ред.)

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Итак, смотрите «Jamala.UA»в кинотеатрах Украины уже с 13 апреля. Чуть позже (дата уточняется) его покажут и по ТВ на телеканале «1+1».



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