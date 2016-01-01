На премьеру фильма о себе Джамала пришла с мамой

Заместитель главы Госкино Сергей Неретин, который был на пресс-конференции, сказал, что уже видел отрывки из фильма, его покорила искренность Джамалы, «которая прет».

«Кроме того, в картине нет постановочных моментов, и это завораживает, – говорит Неретин. – Ну а наша заслуга скромная – мы выделили всего 65 тысяч гривен. Для того чтобы по всей Украине были расклеены постеры, фильму была реклама (кстати, бюджет картины, по словам режиссера, составляет $ 35 тысяч, что примерно 950 тысяч гривен. – Прим.ред.)