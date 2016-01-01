На премьеру фильма о себе Джамала пришла с мамой

Певица не вмешивалась в процесс создания фильма о себе и посмотрела его только накануне премьеры.
В документальной ленте «Jamala.UA» показано закулисье подготовки Джамалы к Евровидению-2016. На широкий экран фильм выйдет 13 апреля, а вчера в одном из киевских кинотеатров состоялась его презентация. Довольно странно, что на сам показ представителей СМИ не пустили, мол, все места в кинотеатре забиты «випами». Поэтому лично я свое мнение о картине сказать не могу. Но судя по вечеринке, на которой буквально яблоку негде было упасть, ажиотаж ожидается немалый.
Итак, смотрите «Jamala.UA»в кинотеатрах Украины уже с 13 апреля. Чуть позже (дата уточняется) его покажут и по ТВ на телеканале «1+1».