ТЕЛЕКРИТИКА

На одесском телеканале перепутали депутатов Богословскую с Богомолец

Дуся
Одесский «7 канал» оконфузился, перепутав депутата Инну Богословскую с кандидатом на пост президента Украины Ольгой Богомолец. Соответствующим скриншотом эфира поделился на своей странице в Facebook писатель Всеволод Непогодин.

«Одесские журналисты в своем большинстве – это тупорылые дебилы, – пишет Непогодин. – Как можно было спутать Богомолец с Богословской?!»

Понимаю горечь Всеволода, но чтобы хотя бы немного его успокоить, могу с уверенностью сказать: это не самая большая ошибка телевизионщиков. Вспомните хотя бы недавнего «Вроцлава Гавела» на телеканале «Прямой».

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