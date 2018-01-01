На одесском телеканале перепутали депутатов Богословскую с Богомолец

Одесский «7 канал» оконфузился, перепутав депутата Инну Богословскую с кандидатом на пост президента Украины Ольгой Богомолец. Соответствующим скриншотом эфира поделился на своей странице в Facebook писатель Всеволод Непогодин.
«Одесские журналисты в своем большинстве – это тупорылые дебилы, – пишет Непогодин. – Как можно было спутать Богомолец с Богословской?!»
Понимаю горечь Всеволода, но чтобы хотя бы немного его успокоить, могу с уверенностью сказать: это не самая большая ошибка телевизионщиков. Вспомните хотя бы недавнего «Вроцлава Гавела» на телеканале «Прямой».