На одесском телеканале перепутали депутатов Богословскую с Богомолец

«Одесские журналисты в своем большинстве – это тупорылые дебилы, – пишет Непогодин. – Как можно было спутать Богомолец с Богословской?!»

Понимаю горечь Всеволода, но чтобы хотя бы немного его успокоить, могу с уверенностью сказать: это не самая большая ошибка телевизионщиков. Вспомните хотя бы недавнего «Вроцлава Гавела» на телеканале «Прямой».