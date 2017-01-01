На обложку Time попал робот украинских разработчиков

Jibo – стационарный робот для дома, который взаимодействует с людьми. Он распознает лица и голос, движениями и звуками реагирует на окружающую среду, может вас фотографировать или рассказывать о погоде. Также Jibo может служить в качестве ассистента, сообщая о письмах электронной почты или sms. Благодаря соответствующему программному обеспечению робот способен узнавать всех членов семьи. Более того, Jibo может развлечь, гримасничая, рассказывая сказку ребенку или веселый анекдот взрослым. Его стоимость составляет 899 долларов.

Среди других изобретений в ТОП-25 от журнала Time попали очки, которые помогают ориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения, чашка для кофе или чая, поддерживающая идеальную температуру напитка, лифты, которые передвигаются в различных направлениях – не только по вертикали, но и по горизонтали, смартфон Apple iPhone X, спортивный хиджаб для мусульманок Nike и другое.