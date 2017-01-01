На обложке Time с человеком года поместились не все

Помимо правого локтя анонима на обложке журнала присутствуют Эшли Джадд, Тейлор Свифт, Сьюзен Фаулер, Адама Ива и Изабель Паскуаль, чье имя было изменено, чтобы защитить ее от преследований. Эти пять выдающихся женщин запустили движение #MeToo, которое борется против сексуальных домогательств и нападений.

По словам главного редактора TIME Эдварда Фелсенталя, девушка, чье лицо скрыто, является символом всех тех женщин и мужчин, которые боятся высказаться о домогательствах из-за страха перед последствиями. Кроме того, он сообщил, что эта женщина – медицинский работник, анонимно прилетевшая из Техаса, и она тоже является жертвой сексуальных домогательств.

Пользователи сети, не разобравшись в контексте изображения, конечно же, принялись юморить и строить собственные догадки.

Кто-то предположил, что это своеобразная месть за Майка Вазовского, мохнатого персонажа из «Корпорации монстров», которого в одном издании закрыли штрих-кодом.