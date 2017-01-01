На обложке Time с человеком года поместились не все

Time наконец-то назвал человека (хотя правильнее сказать людей) 2017 года, но вы, вероятно, пропустили одну очень важную деталь на обложке – туда попал чей-то локоть.
Помимо правого локтя анонима на обложке журнала присутствуют Эшли Джадд, Тейлор Свифт, Сьюзен Фаулер, Адама Ива и Изабель Паскуаль, чье имя было изменено, чтобы защитить ее от преследований. Эти пять выдающихся женщин запустили движение #MeToo, которое борется против сексуальных домогательств и нападений.
По словам главного редактора TIME Эдварда Фелсенталя, девушка, чье лицо скрыто, является символом всех тех женщин и мужчин, которые боятся высказаться о домогательствах из-за страха перед последствиями. Кроме того, он сообщил, что эта женщина – медицинский работник, анонимно прилетевшая из Техаса, и она тоже является жертвой сексуальных домогательств.
Пользователи сети, не разобравшись в контексте изображения, конечно же, принялись юморить и строить собственные догадки.
Кто-то предположил, что это своеобразная месть за Майка Вазовского, мохнатого персонажа из «Корпорации монстров», которого в одном издании закрыли штрих-кодом.
Это известная аллюзия pic.twitter.com/MPlItuPCQJ— anvarich (@anvarich) 6 грудня 2017 р.
Были и другие предположения, например один из пользователей подумал, что это локоть Кевина Спейси, погрязшего в обвинениях. Недавно стало известно, что актера вырежут из всех отснятых сцен фильма «Все деньги мира».
Не забыли и о скандальной обложке Esquire за июль 2012 года. Тогда на чемпионате Европы форвард сборной России по футболу Александр Кержаков ни разу не забил и журнал принял решение поместить на обложку только его ухо и часть плеча.
6 грудня 2017 р.