ТЕЛЕКРИТИКА

На обложке итальянского Vogue впервые появилась 73-летняя модель

Дуся

Журнал Vogue Italia впервые за историю своего существования посвятил номер женщинам старше 60 лет. Октябрьский выпуск называется «Выпуск вне времени». На трех обложках, снятых Стивеном Кляйном, опубликованы снимки 73-летней актрисы Лорен Хаттон, сообщает издание Bird in Flight c ссылкой на WWD.

«Эта обложка позволила мне почувствовать себя нужной, – делится впечатлениями от съемки Лорен Хаттон. – Благодаря смелости Vogue Italia это стало реальностью. Обложка может изменить наше общество, потому что показывает энергичную, обаятельную женщину, которая еще умеет смеяться».

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