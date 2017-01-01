На новогоднем концерте на Софийской площади выступят артисты второго эшелона

Стали известны имена артистов, которые выступят на праздничных концертах на Софийской площади в Киеве, сообщает портал Karabas Live. Похоже, на новогодних выступлениях столичные власти решили сэкономить, ведь ни на кого из топовых украинских певцов и музыкантов киевлянам рассчитывать не придется.

Торжественное открытие главной елки страны состоится 19 декабря. В этот день выступят Pianoбой с оркестром, дуэт «Анна-Мария» и ILLARIA.

Сцена на Софийской площади будет работать до 14 января. В эти дни киевляне и гости столицы смогут увидеть Panivalkova, Виктора Павлика, Secret Avenue, «Сальто Назад», KADNAY, TAYANNA, KISHE, LUMIERE, Злату Огневич, Brunettes Shoot Blondes и других артистов.

Более того, ни один из концертов не обойдется без диджеев. Вход на все выступления свободный.