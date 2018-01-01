На «Новый канал» возвращается «Ревизор с Тищенко». При чем тут розовая перчатка?

1 октября на «Новом канале» стартует новый сезон инспекций с Николаем Тищенко. Накануне ведущий проекта совместно с его шеф-редактором Анной Жижей рассказали журналистам о всех сложностях сезона, своих страхах и соведущей, которая появится этой осенью рядом с Николаем.
О самом экстремальном, что происходило с командой во время съемок, рассказала журналистам шеф-редактор проекта Анна Жижа.
«Наша задача – зайти и показать максимум. Но если мы чувствуем, что есть угроза жизни членов команды, на риск не идем. Есть часть группы, которая наблюдает за нашей работой через мониторы. Извне. И когда уже режиссер кричит, чтобы мы выходили, потому что сейчас нас просто не станет физически, то мы понимаем, что надо уходить. Им со стороны понятнее, когда накал выходит за все допустимые рамки», – делится Анна.
Помимо экстрима в этом сезоне зрителей ждет еще две новинки. Во-первых, Николай Тищенко разрешил провести самоинспекцию и повел съемочную группу в один из своих элитных ресторанов, который частенько ставит в пример другим рестораторам. А во-вторых, у Тищенко появилась напарница. Как вы думаете, кто она? Правильно – Лена Филонова.
На глазах у журналистов Анна Жижа вручила гламурной блондинке розовую перчатку. Теперь это ее атрибут в реалити. Отныне в проекте появится спецрубрика, в которой ревизиям подвергнется и beauty-индустрия – от маникюра и косметологии до пирсинга, тату и груминга!
Что из этого получится – смотрим в понедельник в 19:00.