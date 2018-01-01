На «Новый канал» возвращается «Ревизор с Тищенко». При чем тут розовая перчатка?

О самом экстремальном, что происходило с командой во время съемок, рассказала журналистам шеф-редактор проекта Анна Жижа.

«Наша задача – зайти и показать максимум. Но если мы чувствуем, что есть угроза жизни членов команды, на риск не идем. Есть часть группы, которая наблюдает за нашей работой через мониторы. Извне. И когда уже режиссер кричит, чтобы мы выходили, потому что сейчас нас просто не станет физически, то мы понимаем, что надо уходить. Им со стороны понятнее, когда накал выходит за все допустимые рамки», – делится Анна.