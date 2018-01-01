ТЕЛЕКРИТИКА

На «Новый канал» возвращается «Ревизор с Тищенко». При чем тут розовая перчатка?

Дуся

1 октября на «Новом канале» стартует новый сезон инспекций с Николаем Тищенко. Накануне ведущий проекта совместно с его шеф-редактором Анной Жижей рассказали журналистам о всех сложностях сезона, своих страхах и соведущей, которая появится этой осенью рядом с Николаем.


Тема нового сезона – отельно-ресторанный бизнес, ориентированный на богатых и капризных любителей красивой жизни. Ввиду такого ноу-хау, многих журналистов волновал вопрос безопасности команды реалити во время съемок.

Николай Тищенко на презентации нового сезона «Ревизора с Тищенко»

Фото: «Новый канал»

«Проверять лакшери-сегмент не так просто, как может показаться», – рассказал на пресс-конференции ведущий Николай Тищенко. – Если в ресторанах быстрого питания и недорогих кафе на нас могли «напасть» всем миром, так сказать, с вилами, но без оружия, то в элитных заведениях ждали маленькие армии! Иногда по жестам и положению рук я видел, что у этих людей есть пистолет. И понимал: если будет приказ стрелять, они его выполнят. После таких ревизий мне поступали угрозы. Представители владельцев писали в соцсетях, звонили напрямую или же просто просили быть мягче. Но я не остался один на один с компанией элитных рестораторов – у меня есть поддержка моей команды».

Николай Тищенко и Анна Жижа

Фото: «Новый канал»

О самом экстремальном, что происходило с командой во время съемок, рассказала журналистам шеф-редактор проекта Анна Жижа.

«Наша задача – зайти и показать максимум. Но если мы чувствуем, что есть угроза жизни членов команды, на риск не идем. Есть часть группы, которая наблюдает за нашей работой через мониторы. Извне. И когда уже режиссер кричит, чтобы мы выходили, потому что сейчас нас просто не станет физически, то мы понимаем, что надо уходить. Им со стороны понятнее, когда накал выходит за все допустимые рамки», – делится Анна.

Что за перчатка?

Фото: «Новый канал»

Помимо экстрима в этом сезоне зрителей ждет еще две новинки. Во-первых, Николай Тищенко разрешил провести самоинспекцию и повел съемочную группу в один из своих элитных ресторанов, который частенько ставит в пример другим рестораторам. А во-вторых, у Тищенко появилась напарница. Как вы думаете, кто она? Правильно –  Лена Филонова.

Без обруча-шляпки, зато с помадой под цвет перчатки. На фото: Лена Филонова и Николай Тищенко

Фото: «Новый канал»

На глазах у журналистов Анна Жижа вручила гламурной блондинке розовую перчатку. Теперь это ее атрибут в реалити. Отныне в проекте появится спецрубрика, в которой ревизиям подвергнется и beauty-индустрия – от маникюра и косметологии до пирсинга, тату и груминга!

Что из этого получится – смотрим в понедельник в 19:00.

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