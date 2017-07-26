На Netflix выйдет мультсериал о принцессе-алкоголичке

Компания Netflix проанонсировала выход в 2018 году нового мультсериала от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга. Об этом сообщает Birdinflight.

Мультфильм будет называться «Разочарование» и состоять как минимум из двух сезонов по десять серий каждый. Картина перенесет зрителей в королевство Дримленд, где живут главные герои – «молодая пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси». Их озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.

«В конечном счете «Разочарование» будет о жизни и смерти, любви и сексе и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов, вопреки тому, что говорят старшие, волшебники и прочие козлы», – рассказал создатель проекта Мэтт Грейнинг.

Кстати, к образу пьющей принцессы и раньше обращались в искусстве. Так, Даниил Хармс сделал ее одним из главных героев своего рассказа «Новый талантливый писатель»:

«В старинном замке жил принц, страшный пьяница. А жена этого принца, наоборот, не пила даже чаю – только воду и молоко. А муж ее пил водку и вино, а молока не пил. Да и жена его, собственно говоря, тоже пила водку, но скрывала это».

Фото: pinterest.com