На Мальдивах открылся первый в мире отель с услугой по созданию идеальных фотографий для Instagram

На Мальдивах появился новый отель, руководство которого начало предлагать клиентам услуги по созданию идеальных фотографий для Instagram, сообщает The Telegraph. За дополнительную плату специально обученный человек – Instagram-дворецкий – устроит гостям тур по самым ярким местам поблизости, подскажет лучшие позы и фильтры, если нужно, с какого ракурса выгоднее снимать ту или иную локацию либо сфотографирует ее сам.