ТЕЛЕКРИТИКА

На Мальдивах открылся первый в мире отель с услугой по созданию идеальных фотографий для Instagram

Дуся
На Мальдивах появился новый отель, руководство которого начало предлагать клиентам услуги по созданию идеальных фотографий для Instagram, сообщает The Telegraph. За дополнительную плату специально обученный человек – Instagram-дворецкий – устроит гостям тур по самым ярким местам поблизости, подскажет лучшие позы и фильтры, если нужно, с какого ракурса выгоднее снимать ту или иную локацию либо сфотографирует ее сам.

За время прогулки, которую в отеле называют #instatrail, клиенты также покатаются на качелях, установленных на берегу океана, и посетят первый в мире подводный ресторан Ithaa. Кроме того, гости могут включить в прогулку пятичасовое турне по местным атоллам.

Однако только прогулкой по достопримечательностям тур не ограничивается – в него также входят курсы по фотографированию в Instagram.

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