На лбу гигантской скульптуры Кэти Перри появилась нецензурная надпись

В Нью-Йорке в конце ноября открылась инсталляция американской поп-певицы Кэти Перри – результат сотрудничества со шведским художником Урсом Фишером. Согласно концепции, каждый посетитель выставки может добавлять к скульптуре певицы разные детали с помощью цветной глины.
Посетителям такая идея пришлась по душе – и они принялись лепить поверх бюста разноцветные надписи и разные фигуры. Но спустя несколько дней на лбу скульптуры Перри появилась большая надпись с известным нецензурным словом на русском языке, состоящим из трех букв.
Кто стоит за мелким хулиганством и причастны ли к этому русскоязычные поклонники певицы, не сообщается.
Сама Кэти Перри показала фотографии модернизированной скульптуры без скандальной надписи, чем вызвала недоумение у русских фанатов – куда пропало нецензурное слово.
Художник Урс Фишер по всему миру устраивает инсталляции, где посетителям самостоятельно предлагают лепить скульптуры из необожженной глины.