На лбу гигантской скульптуры Кэти Перри появилась нецензурная надпись

Кто стоит за мелким хулиганством и причастны ли к этому русскоязычные поклонники певицы, не сообщается.

Сама Кэти Перри показала фотографии модернизированной скульптуры без скандальной надписи, чем вызвала недоумение у русских фанатов – куда пропало нецензурное слово.

Художник Урс Фишер по всему миру устраивает инсталляции, где посетителям самостоятельно предлагают лепить скульптуры из необожженной глины.