На корреспондента НТВ напал пьяный мужчина в День ВДВ

Очень неудачный день выдался для корреспондента Никиты Развожаева. Репортер программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ стоял в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве и рассказывал, как в городе отмечают День ВДВ. Во время репортажа к Развожаеву подошел мужчина и начал выкрикивать нецензурные слова, также упомянув Украину.
Корреспондент НТВ попросил мужчину помолчать, после чего получил удар в лицо.
Вскоре нападавший был задержан, после чего выяснилось, что он не имеет никакого отношения к ВДВ. По факту нападения прокуратура Москвы начала проверку.
Также стоит отметить, что хулиган был одет в футболку с надписью «Оплот».
«Оплот» – пророссийская организация, созданная на территории Украины, члены которой принимали активное участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.