На корреспондента НТВ напал пьяный мужчина в День ВДВ

Очень неудачный день выдался для корреспондента Никиты Развожаева. Репортер программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ стоял в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве и рассказывал, как в городе отмечают День ВДВ. Во время репортажа к Развожаеву подошел мужчина и начал выкрикивать нецензурные слова, также упомянув Украину.

Корреспондент НТВ попросил мужчину помолчать, после чего получил удар в лицо.

Вскоре нападавший был задержан, после чего выяснилось, что он не имеет никакого отношения к ВДВ. По факту нападения прокуратура Москвы начала проверку.

Также стоит отметить, что хулиган был одет в футболку с надписью «Оплот».