На «Голосі країни 7» украинская народная песня зазвучала на иврите

В это воскресенье прошел пятый эфир вокального шоу «Голос країни 7». И снова участники удивляли зрителей и судей.

Одним из самых ярких эпизодов выпуска стало выступление 38-летнего Нати Гейла из Израиля. Как сообщает TSN.UA, участник приехал на свою историческую родину для того, чтобы принять участие в проекте и помочь людям хотя бы на минуту забыть о проблемах.

Для конкурса Нати выбрал украинскую народную песню «Ой у вишневому саду», которую сам перевел и исполнил на иврите. Выступление участника развернуло кресла Тины Кароль и Сергея Бабкина. Нати рассказал тренерам, что песня покорила его своей проникновенной мелодией. И это несмотря на то, что он не знает украинского языка, а чтобы понять смысл слов, пришлось пользоваться переводчиком.