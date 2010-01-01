На чем зарабатывает Дурнев, помимо прямых спонсоров его новых шоу

На днях Алексей выпустил, наконец, первый эпизод своего шоу «Дурнев портит все», который является своеобразным продолжением формата популярного шоу «Дурнев +1», выходившего на телеканале ТЕТ в начале 2010-х. Тизеры нового проекта появились на YouTube-канале ведущего еще в июле этого года.

Ранее Алексей снимал ряд эпизодов для скетч-шоу "Доктор Дурнев против медреформы". Поговаривают, что эта программа была подготовлена с целью дискредитировать нашумевшую медреформу по заказу "свыше". Но оставим эти слухи на совести тех, кто их распространяет.

В первом выпуске “Дурнев портит все” Алексей отправился в беларусскую деревню Обруб на слет байкеров. В кадре ведущий все так же дурачится и ставит собеседников в неловкое положение пошлыми и саркастичными вопросами не хуже самого Бората (знаменитый персонаж Саши Барона Коэна - прим.).

Однако мне интересно другое - на протяжении выпуска Дурнев несколько раз говорит о том, что его новое шоу можно посмотреть на площадке Megogo. И действительно, в онлайн-кинотеатре есть вкладка с описанием шоу и первым эпизодом. Более того, как и в последнем выпуске “Дурнев смотрит сторис”, Алексей рекламирует площадку PokerMatch, заманчиво заявляя, что и сам не прочь сыграть в картишки на этом ресурсе.

Конечно, заработок на прямых спонсорах - это то, ради чего некоторые и заводят свои видео-каналы в сети. И если первые два спонсора мне понятны, то сториз со ссылкой на конкурс кошачьих талантов вызывает у меня вопросики. Неужели Алексею все равно, что рекламировать или для артиста просто настали “голодные” времена?