«На Белом»: MOZGI представили новый мини-альбом

«Многие известные в мире группы выпускали «Белый альбом», но не у каждого есть альбом «На Белом», – говорит продюсер MOZGI Алексей Потапенко.

«На Белом» представляет собой целостную историю, которая складывается из отдельных частей-жизней разных героев.

«"На Белом" – собрание по-настоящему честных треков, альбом без фальши, в который мы вложили все свои мечты», – рассказал вокалист и музыкант Позитив.