«На Белом»: MOZGI представили новый мини-альбом

Продуктивности продюсерского центра MOZGI Entertainment можно только позавидовать!
Проект MOZGI выпускает уже третью студийную работу – «На Белом». На счету группы два музыкально-танцевальных альбома – дебютный «Электрошаурма» и мини-альбом Bar. В альбом вошли восемь треков и пять скитов, а также два клипа – «Полицаи» и совместная видеоработа Michelle Anrade feat. MOZGI – «Amor». Главная философия нового альбома – музыка как наркотик.
«Многие известные в мире группы выпускали «Белый альбом», но не у каждого есть альбом «На Белом», – говорит продюсер MOZGI Алексей Потапенко.
«На Белом» представляет собой целостную историю, которая складывается из отдельных частей-жизней разных героев.
«"На Белом" – собрание по-настоящему честных треков, альбом без фальши, в который мы вложили все свои мечты», – рассказал вокалист и музыкант Позитив.