ТЕЛЕКРИТИКА

На 55 % лошадь: программист продемонстрировал новую технологию распознавания людей и объектов

Дуся

Программист и специалист по машинному обучению 22-летний Клейтон Блайт опубликовал видео, в котором показана система, с высокой точностью определяющая людей и объекты на улицах Нью-Йорка.

Технология основана на работе нейросетей архитектуры Faster R-CNN и позволяет с высокой степенью точности определить, где на изображении находится конкретный объект.

Несмотря на заявленную высокую точность определения система все же пока дает сбои. Например, на 16-й секунде видео программа принимает идущую женщину за лошадь.

Фото: youtube.com

Бутылку молока в руке прохожего система почему-то путает с тарелкой фрисби.

Фото: youtube.com

А манекенам в витрине пока что с 60–70-процентной вероятностью присваивают статус людей.

Фото: youtube.com

Пользователи по-разному отреагировали на видео: кто-то сразу захотел встроить технологию в глаза, другие выразили некоторые опасение, связанные с тотальной слежкой.

Один из юзеров заметил, что технология хорошо распознает женские сумочки, и сделал предположение, что это специальная система зрения для воришек.

Нашлись также и те, кто обвинил искусственный интеллект в дискриминации людей, в которых программа увидела лишь 97 % человечности, а не 99 %, как должно быть.

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