На 55 % лошадь: программист продемонстрировал новую технологию распознавания людей и объектов

Пользователи по-разному отреагировали на видео: кто-то сразу захотел встроить технологию в глаза, другие выразили некоторые опасение, связанные с тотальной слежкой.

Один из юзеров заметил, что технология хорошо распознает женские сумочки, и сделал предположение, что это специальная система зрения для воришек.

Нашлись также и те, кто обвинил искусственный интеллект в дискриминации людей, в которых программа увидела лишь 97 % человечности, а не 99 %, как должно быть.