«Никто не задумывается над тем, как цинично используют человека в коляске»: Притула о Самойловой

Телеведущий Сергей Притула считает решение о запрете въезда в Украину российской участницы Евровидения Юлии Самойловой вполне законным. Об этом ведущий сказал во время онлайн-конференции на «ЛІГАБізнесІнформ».

«Если мы пытаемся построить государство с верховенством права, то какие могут быть претензии к Службу безопасности? – говорит Притула. – Она же была в Крыму? Была! Тогда какие вопросы?»

Также Сергей отметил, что ему жаль Самойлову, которую, по его мнению, используют для политических манипуляций.

«Никто не задумывается над тем, как цинично используют человека в коляске и насколько это низко! – заявил ведущий. – Я не знаю ее, но мне по-человечески жаль девушку».