Музыкант Эд Ширан завел своим котам Instagram-аккаунт

И он уже стал более популярным, чем у многих из вас.
Эд Ширан – не только один из самых богатых и самых знаменитых молодых музыкантов Великобритании, но и большой котолюб. Этой любовью артист решил поделиться с поклонниками, заведя отдельный Instagram-аккаунт для своих питомцев.
Кошек Ширана зовут Калиппо и Дорито. Судя по всему, они пришлись по душе поклонникам музыканта: меньше чем за сутки с момента открытия аккаунта на него уже подписались 140 000 человек.
На данный момент количество подписчиков у кошек Эда Ширана составляет 274 000, а у самого артиста – фантастические 24,5 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что любитель котов Эд Ширан вошел в десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.