Музыкант Эд Ширан завел своим котам Instagram-аккаунт

На данный момент количество подписчиков у кошек Эда Ширана составляет 274 000, а у самого артиста – фантастические 24,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что любитель котов Эд Ширан вошел в десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.