Какой-то мужик обокрал главреда Ivona

Главный редактор журнала Ivona Алеся Диденко поделилась на своей странице в Facebook неприятной новостью. Квартиру Алеси ограбили: вынесли ноутбуки, золото и даже дверной замок.
«Поражаюсь логике современных воров, – пишет Диденко. – Оставить в квартире деньги, планшет, фены, мультиварку, плойки и прочие женские штучки, но зато вынести ноуты (со всеми бл* важными записями, расшифровками интервью, документами), золото и дверной замок. Явно обокрал мужик. Гори в аду».
Заглавное фото: facebook.com/dalesyalesya