Какой-то мужик обокрал главреда Ivona

«Поражаюсь логике современных воров, – пишет Диденко. – Оставить в квартире деньги, планшет, фены, мультиварку, плойки и прочие женские штучки, но зато вынести ноуты (со всеми бл* важными записями, расшифровками интервью, документами), золото и дверной замок. Явно обокрал мужик. Гори в аду».

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