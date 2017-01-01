ТЕЛЕКРИТИКА

Мужчина избивал жену за каждый ее «лайк» в Facebook

Дуся
Молодая парагвайка Адольфина Камелли Ортигоза оказалась в заложниках у собственного мужа – он избивал ее за каждый «лайк» в Facebook. Как пишет The Daily Mail, в результате жестоких побоев девушка оказалась на грани смерти.

Адольфина Камелли Ортигоза

Фото: Daily Mail

Адольфина Камелли Ортигоза после побоев мужа

Фото: Daily Mail

Педро Хериберто Галаано, увидев страницу Адольфины в соцсетях, закрыл жену дома, после чего начал бить ее за каждый «лайк». Мужчина был уверен, что супруга изменяет ему с каждым, кто ставил отметку «нравится» под ее постами.

Педро Хериберто Галаано

Фото: Daily Mail

Происходящее заметил отец Педро Хериберто: мужчина начал подозревать, что сын бьет жену и, побоявшись, что она не перенесет такого обращения, сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили Адольфину с переломанной челюстью, опухшим от гематом лицом и кровавыми синяками по всему телу.

Молодой женщине потребовалась обширная операция по восстановлению носовой перегородки и губ.

Муж-агрессор был арестован. Его будут судить за избиение жены, попытку ее убить и лишение ее свободы. Галаано грозит до 30 лет тюрьмы и крупный штраф.

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