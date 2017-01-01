Мужчина избивал жену за каждый ее «лайк» в Facebook

Происходящее заметил отец Педро Хериберто: мужчина начал подозревать, что сын бьет жену и, побоявшись, что она не перенесет такого обращения, сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили Адольфину с переломанной челюстью, опухшим от гематом лицом и кровавыми синяками по всему телу.

Молодой женщине потребовалась обширная операция по восстановлению носовой перегородки и губ.

Муж-агрессор был арестован. Его будут судить за избиение жены, попытку ее убить и лишение ее свободы. Галаано грозит до 30 лет тюрьмы и крупный штраф.