Мужчина избивал жену за каждый ее «лайк» в Facebook

Молодая парагвайка Адольфина Камелли Ортигоза оказалась в заложниках у собственного мужа – он избивал ее за каждый «лайк» в Facebook. Как пишет The Daily Mail, в результате жестоких побоев девушка оказалась на грани смерти.
Педро Хериберто Галаано, увидев страницу Адольфины в соцсетях, закрыл жену дома, после чего начал бить ее за каждый «лайк». Мужчина был уверен, что супруга изменяет ему с каждым, кто ставил отметку «нравится» под ее постами.
Происходящее заметил отец Педро Хериберто: мужчина начал подозревать, что сын бьет жену и, побоявшись, что она не перенесет такого обращения, сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили Адольфину с переломанной челюстью, опухшим от гематом лицом и кровавыми синяками по всему телу.
Молодой женщине потребовалась обширная операция по восстановлению носовой перегородки и губ.
Муж-агрессор был арестован. Его будут судить за избиение жены, попытку ее убить и лишение ее свободы. Галаано грозит до 30 лет тюрьмы и крупный штраф.