Муж Камалии рассказал почему, вопреки неверию, инвестирует миллионы долларов в певческую карьеру жены

Британский бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур, владелец компании ISTIL Group, дал интервью изданию «Главком», в котором рассказал, почему продал Kyiv Post, закрыл «Кинопанораму» и до сих пор инвестирует в музыкальную карьеру своей жены Камалии.
В интервью Захур вспомнил о деле давно минувших дней, когда в начале 2000-х у него пытались «отжать» Донецкий металлургический завод. Тогда решить вопрос бизнесмену помог Виктор Янукович, бывший губернатором Донецкой области.
«К счастью, отношения с Россией тогда были хорошие. Мне помогали из Москвы, помогали все дипломаты, американское и английское посольства, ЕБРР, который нас кредитовал где-то на $115 млн», – рассказал Мохаммад Захур, добавив, что в те времена газета Kyiv Post писала «очень хорошие статьи», очевидно, помогая делу.
На вопрос, почему же бизнесмен решил продать издание, Захур ответил, что «девять лет – это достаточно» (британец купил Kyiv Post 28 июля 2009 года у первого владельца – американца Джеда Сандена, за 1,1 миллиона долларов. – Ред.).
Ранее в этом месяце стало известно, что Мохаммад Захур решил закрыть кинотеатр «Кинопанорама», который приобрел в 2008, и построить на его месте гостиничный комплекс. Естественно, этот вопрос в интервью также не обошли стороной.
Захур рассказал, что девять лет назад у него не было никаких обязательств, в том числе обязательства сохранять кинотеатр, который уже тогда был убыточным предприятием.
«Как только мы решили его [кинотеатр] перепрофилировать, оказалось, что все интеллектуалы и интеллигенция без «Кинопанорамы» жить не могут. Но когда у нас шло арт-хаусное кино, у нас были один-два, максимум – три посетителя. То есть в зале на 400 мест у нас было три человека на сеанс. Сколько это можно было продолжать?» – прокомментировал Захур.
По его словам, проект гостиничного комплекса, который построят вместо кинотеатра, уже готов давно, но раньше его воплощать было нецелесообразно, ведь с началом войны на востоке поток приезжих в Украину резко сократился. Теперь, по мнению бизнесмена, ситуация с количеством туристов улучшилась, но, тем не менее, еще не до конца решено, что будут строить.
«Отелей много появляется, и мы не знаем, стоит ли делать еще один. К сожалению, пока сюда ездит мало бизнесменов, поэтому пятизвездочные отели сейчас не требуются», – рассказал миллионер.
Помимо серьезных бизнес-направлений Захур также инвестирует в шоу-бизнес. В 2011 году он стал сооснователем музыкальной пермии Yuna, которая дорога ему как бренд, но совершенно не окупаема.
«Мы создаем бренд, мы создаем украинскую "Грэмми". Мы хотим давать честно эти призы – это пока единственная миссия, которая нас отличает от других. У нас в жюри 150 судей – если каждого из них попробовать заангажировать, это будет очень дорого и сложно. Музыка и шоу-бизнес здесь так дорого не стоят, чтобы на них столько потратить», – комментирует Захур .
Не секрет, что жена Мохаммада – украинская певица Камалия, также недешево обходится супругу. В интервью он признался, что на раскрутку жены-артистки уже потратил $10 млн. При этом Мохаммад, поклонник Фрэнка Синатры и джазовой музыки, к творчеству супруги относится прохладно.
«Новые исполнители, как бы они не гремели на весь мир, меня так не цепляют. Я захожу в ночной клуб и не понимаю, как люди там находятся и еще пытаются разговаривать при этом. Даже последняя песня Камалии, которая всем нравится, – "Самба тропикано", мне не нравится. Ее английская версия, на мой взгляд, гораздо лучше. Но Камалия любит Украину и хочет петь украинские песни, а я как муж должен поддерживать ее выбор и стремления», – рассказал предприниматель.