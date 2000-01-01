Муж Камалии рассказал почему, вопреки неверию, инвестирует миллионы долларов в певческую карьеру жены

Захур рассказал, что девять лет назад у него не было никаких обязательств, в том числе обязательства сохранять кинотеатр, который уже тогда был убыточным предприятием.

«Как только мы решили его [кинотеатр] перепрофилировать, оказалось, что все интеллектуалы и интеллигенция без «Кинопанорамы» жить не могут. Но когда у нас шло арт-хаусное кино, у нас были один-два, максимум – три посетителя. То есть в зале на 400 мест у нас было три человека на сеанс. Сколько это можно было продолжать?» – прокомментировал Захур.

По его словам, проект гостиничного комплекса, который построят вместо кинотеатра, уже готов давно, но раньше его воплощать было нецелесообразно, ведь с началом войны на востоке поток приезжих в Украину резко сократился. Теперь, по мнению бизнесмена, ситуация с количеством туристов улучшилась, но, тем не менее, еще не до конца решено, что будут строить.

«Отелей много появляется, и мы не знаем, стоит ли делать еще один. К сожалению, пока сюда ездит мало бизнесменов, поэтому пятизвездочные отели сейчас не требуются», – рассказал миллионер.

Помимо серьезных бизнес-направлений Захур также инвестирует в шоу-бизнес. В 2011 году он стал сооснователем музыкальной пермии Yuna, которая дорога ему как бренд, но совершенно не окупаема.

«Мы создаем бренд, мы создаем украинскую "Грэмми". Мы хотим давать честно эти призы – это пока единственная миссия, которая нас отличает от других. У нас в жюри 150 судей – если каждого из них попробовать заангажировать, это будет очень дорого и сложно. Музыка и шоу-бизнес здесь так дорого не стоят, чтобы на них столько потратить», – комментирует Захур .

Не секрет, что жена Мохаммада – украинская певица Камалия, также недешево обходится супругу. В интервью он признался, что на раскрутку жены-артистки уже потратил $10 млн. При этом Мохаммад, поклонник Фрэнка Синатры и джазовой музыки, к творчеству супруги относится прохладно.

«Новые исполнители, как бы они не гремели на весь мир, меня так не цепляют. Я захожу в ночной клуб и не понимаю, как люди там находятся и еще пытаются разговаривать при этом. Даже последняя песня Камалии, которая всем нравится, – "Самба тропикано", мне не нравится. Ее английская версия, на мой взгляд, гораздо лучше. Но Камалия любит Украину и хочет петь украинские песни, а я как муж должен поддерживать ее выбор и стремления», – рассказал предприниматель.