«Музей новостей»: голограмма Аллы Мазур и десять залов интерактива в «Мыстецком арсенале»

Как мы с Мусей в «Мыстецком арсенале» гуляли по Чернобылю, голосовали за лучшие новости за время независимой Украины и учились распознавать фейковую информацию.

Помните, я обещала вам, что март будет полон интересных событий? Так вот, я не обманывала. Вчера мы с Мусей побывали в «Мыстецком арсенале» на открытии «Музея новостей» . Мы пришли туда специально пораньше, чтобы быть в числе первых, но желающих посмотреть на это диво оказалось невероятно много. И неудивительно, ведь это первая выставка такого рода в Украине.

Фото: тут и далее Максим Лисовой

Сразу напишу (в первую очередь для девушек): никаких каблуков. Музей состоит из десяти залов, которые занимают приличную площадь. А чтобы вы не потерялись (учитывая размеры экспозиции, это возможно), при входе каждому дают карту!

Я покажу вам только малую часть того, что нам удалось увидеть. Каждый зал посвящен той или иной теме. Но помимо увлекательных новостей экспозиция также наполнена интерактивными зонами.

При нажатии на эту кнопку звучит голос одной из ведущих ТСН, который приветствует вас. Разумеется, сколько раз нажмете – столько приветствий и услышите

Государственный флаг, который Вячеслав Черновол вносил в Верховную раду в день оглашения независимости Украины, лежит в одном из первых залов. Как видите, его охраняют. Руководитель проекта Ярослава Гресь сказала, что приходить в «Музей новостей» можно хотя бы для того, чтобы посмотреть, как происходит смена почетного караула у флага.

А еще, чтобы увидеть вывезенные журналистами артефакты из зоны боевых действий на востоке Украины.

А потом в одном из залов мы увидели Аллу Мазур. Посетителям обещали показать ее голограмму, но в честь открытия проекта телеведущая лично появилась в музее, чтобы пообщаться и сфотографироваться с гостями.

В музее была сделана студия ТСН, где каждый мог торжественно постоять за стойкой, откуда вещают новости ведущие. Мы с Мусей туда не протиснулись – дали дорогу студентам.

Кто не успел подойти к настоящей Алле Мазур, тот мог запечатлеть себя на фоне голограммы телеведущей. Мы с Мусей, правда, слегка иначе представляли голограмму – более объемную, что ли...

Все желающие (а их было немало) могли попробовать себя в роли ведущего и, что самое важное, увидеть отснятый материал на youtube-канале музея.

А еще можно было увидеть себя на экране вечернего выпуска ТСН. Ведь корреспондент Александр Загородний помимо съемки сюжета рассказывал гостям о том, каково оно – работать в зоне боевых действий. Александр неоднократно отправлялся на восток нашей страны с камерой и микрофоном. Ситуации на востоке Украины посвящен отдельный зал.

Что нас с Мусей привело в восторг, так это приборы виртуальной реальности! Скажем, можно мгновенно оказаться в Чернобыле, Верховной раде и даже в зоне АТО.

Если вы придете в музей, например, в штанах, не волнуйтесь – можете тут же нарядиться и в платье, и в спортивную форму, и даже в костюм космонавта. Все виртуальное, разумеется, но очень забавно!