1. Понять, как рождаются новости и рейтинги.

Двадцать лет назад для создания теленовостей использовали массивную кассетную видеокамеру. Сегодня журналист может снять видео, смонтировать его и написать материал с помощью обычного смартфона. Экспозиция Музея новостей рассказывает, как эволюционировал процесс производства новостей, какие этапы новость проходит до выхода в прямой эфир, почему рейтинги помогают каналам понимать вкусы своих зрителей и как это влияет на то, что мы видим по телевизору.