«Музей новостей» начнет принимать гостей 2 марта в «Мистецькому арсеналі». Организаторы проекта пообещали посетителям много интересного. Например, можно будет не только узнать о телепроизводстве, но и заселфиться на фоне «сердца» суперсамолета «Мрія» (кстати, он весит шесть тонн), увидеть настоящую голограмму в полный рост и... В общем, читайте дальше, что еще вас ожидает необыкновенного!
1. Понять, как рождаются новости и рейтинги.
Двадцать лет назад для создания теленовостей использовали массивную кассетную видеокамеру. Сегодня журналист может снять видео, смонтировать его и написать материал с помощью обычного смартфона. Экспозиция Музея новостей рассказывает, как эволюционировал процесс производства новостей, какие этапы новость проходит до выхода в прямой эфир, почему рейтинги помогают каналам понимать вкусы своих зрителей и как это влияет на то, что мы видим по телевизору.
2. Увидеть главный флаг страны, который Черновол вносил в Верховную Раду 24 августа 1991 года.
В музее будет возможность впервые за 25 лет независимости Украины увидеть легендарный восьмиметровый флаг, который Вячеслав Черновол и его соратники вносили в зал Верховной Рады 24 августа 1991 года. С того дня самое знаменитое желто-голубое знамя страны ни разу не покидало стен парламента.
3. Почувствовать себя президентом и присягнуть на Пересопницком Евангелии.
На фоне огромного изображения первого президента Украины Леонида Кравчука каждый желающий сможет присягнуть на верность украинскому народу, положив руку на Пересопницком Евангелим. Эта уникальная рукописная книга – один из первых переводов на староукраинский язык – хранится в Национальной библиотеке имени Вернадского. Ее выдают только раз в пять лет для проведения церемонии инаугурации президента в Верховной Раде Украины.
4. Попробовать себя в роли ведущего и корреспондента ТСН.
Один из залов музея воссоздает студию «Телевизионной службы новостей». Посетители смогут попробовать себя в роли ведущего или репортера, прочесть выпуск новостей с суфлера или записать прогноз погоды.
5. Проголосовать за самые важные новости в истории Украины.
Тридцать экспертов – историки, дипломаты, деятели культуры и бизнесмены – определили 100 самых важных новостей современной Украины. Этому рейтингу будет посвящен отдельный зал. Там посетители смогут не только вспомнить (а кто-то и узнать) знаковые для нашей истории события, но и составить собственный топ-10 важнейших новостей Украины.
6. Сфотографироваться в двигателе легендарного самолета «Мрія».
Посетители музея увидят «сердце» самолета-рекордсмена Ан-225 «Мрія» – элемент одного из двигателей весом более шести тонн и высотой 3,5 метра. Знаковый экспонат передает масштаб самого большого грузового самолета в мире, на счету которого 240 мировых рекордов.
С помощью очков виртуальной реальности попасть на трибуну Верховной Рады, на фронт, в зону отчуждения вокруг Чернобыля или в студию ТСН во время вечернего выпуска новостей с Лидией Таран.
8. Вспомнить триумфы Украины.
В Музее новостей впервые соберут свидетельства украинских побед: наградные статуэтки Русланы и Джамалы с конкурса Евровидение, технические «Оскары» Анатолия Кокуша, олимпийские медали Лилии Подкопаевой и главный чемпионский пояс по версии WBC Виталия Кличко.
9. Встретиться с голограммой Аллы Мазур.
Уникальным экспонатом станет 3D-изображение Аллы Мазур. Ведущая ТСН несколько часов подряд участвовала в специальной съемке, чтобы с 2 по 26 марта ее голограмма каждый день могла рассказывать посетителям самые интересные факты о телепроизводстве. Такая виртуальная проекция не имеет аналогов в Украине.
10. Узнать, как сложилась жизнь людей, которые стали известными благодаря новостям.
Со дня, когда пятилетняя Настя Овчар спасла свою сестру от пожара, в результате чего получила ожоги 80 процентов тела, прошло почти 12 лет. За это время девушка не только переборола страх огня, но и поступила в медицинский колледж на ожоговое отделение. Как сложилась жизнь людей, о которых когда-то говорила вся страна? Их истории расскажет зал «Герои».