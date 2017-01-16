Муза Алана Бадоева и Макса Барских поборется за первенство в нацотборе на Евровидение-2017

Подопечная Алана Бадоева и в прошлом выпускница талант-шок «Голос країни 5» Татьяна Решетняк с новым именем TAYANNA решила попробовать свои силы в нацотборе на Евровидение-2017. Об этом сообщил сам режиссер и продюсер Алан Бадоев на своей страничке в Instagram, опубликовав фрагмент конкурсной песни.
«Наша страна богата талантливыми Артистами, – пишет Бадоев. – Я уверен, что национальный отбор будет очень ярким, драматичным и, что самое главное, музыкальным. Наша команда с гордостью представляет TAYANNA – Татьяна Решетняк! Ее уникальный голос, харизма и по-настоящему сильная песня, над которой работал Макс Барских, с достоинством сможет представить Украину на конкурсе Eurovision2017. С гордостью и с верой в сердце».
Поддержать Татьяну решил и Макс Барских, назвав ее музой.
«TAYANNA – под таким именем Татьяна Решетняк будет бороться за право представлять Украину на Eurovision2017, – говорит Барских. – Неизменным останется лишь сила ее голоса и таланта. И наша с Аланом Бадоевым вера в нашу Музу».