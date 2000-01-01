«Может, Андрей снова родится, вырастет и будет петь?»

Близкий друг музыканта и гитарист «Скрябина» Алексей Зволинский в эксклюзивном интервью поделился воспоминаниями об Андрее Кузьменко.
О знакомстве:
Как я оказался в «Скрябине» (Зволинский пришел в 2000 году. – Прим. ред.)? Мы «нашли» друг друга в подходящее для нас обоих время. Андрей в тот момент творчески менялся. Ему стало нравиться роковое, живое звучание музыки. Он тогда «запал» на концертное звучание Юлии Лорд, благодаря чему, собственно, мы и познакомились. Я же в этот период был готов к любым экспериментам, так как не был зависим финансово от своей творческой деятельности.
О любви Кузьмы к крестнику:
Кузьма был классным крестным моему сыну. Мартин его обожал! Можно даже сказать, что Кузьма был (и остается) его кумиром. 19 сентября 2014 – в день пятилетия Мартина – у нас был концерт в «Центруме». Ребенок очень серьезно готовился к этому событию – репетировал, учил песни... На концерт он взял с собой свою гитару и, представляете, отыграл весь концерт, сидя в зрительном зале! Кузьма его поздравил со сцены – счастью ребенка не было предела.
Еще Кузьма поддерживал увлечение Мартина музыкой. Первым его подарком крестнику была игрушечная гитара. А когда он узнал, что Мартин решил стать барабанщиком, подарил ему электронные барабаны, причем совсем не детские. Сейчас Мартин устраивает дома настоящие концерты: включает свой магнитофон с концертными записями «Скрябина», настраивает светомузыку и садится за барабаны...
Гибель Андрея была сильным шоком для пятилетнего ребенка. Жена рассказывала: когда сын узнал о произошедшем, первыми его словами было: «Как, Андрея больше нет? Он уже никогда-никогда-никогда не будет петь? А папа никогда-никогда не будет выступать?!» Он сильно плакал. А потом долго придумывал, как решить ситуацию: «Мам, а может, сейчас Андрей снова родится, потом вырастет и снова будет петь и выступать?..»
Я очень надеюсь, что время не сотрет из памяти Мартина воспоминания о человеке, которого он считал первые пять с половиной лет своей жизни родным. Да и, скорее всего, это невозможно, ведь его музыка по-прежнему звучит в нашем доме, а плакат с крестным висит у сына не стене.
О культовом альбоме «Натура» и зависти Вакарчука:
В нем, как мне кажется, Андрей искал ответы на вопросы взаимоотношений мужчины и женщины. Его лирические песни стали очень жизненными и даже с налетом мужской мудрости: «Спи собі сама», «Мовчати», «Я сховаю тебе». Здесь же он начинает шутить: «Відстань», «Давай з тобою», «Дівчина Кончіта». И, как позже оказалось, именно юмор в песнях принимался зрителями на концертах лучше всего.
Саунд-продюсером альбома «Натура» (2003) был Илья Лагутенко (лидер группы «Мумий Тролль. – Прим. ред.). Песни «Спи собі сама» и «ВодаВогонь» были записаны полностью «живыми» инструментами без участия электронных, а сводились Ильей и Андреем на студии в Лондоне. После выпуска первых копий дисков я поехал к Андрею посмотреть и послушать наше детище. Помню, подъезжаю к его дому – и вижу незнакомую мне до того времени BMW. Как потом оказалось, это была машина Вакарчука, который не совладал со своим любопытством и приехал послушать наш новый альбом. Уж очень ему было интересно, что мы там наваяли!
О расколе в «Скрябине» и новой эре группы:
Итак, ушли барабанщик и бас-гитарист, ранее Кузьма расстался с бэк-вокалистом Андреем Пидлужным, а еще ранее ушел клавишник Шура Гера. И вот остались только мы с Кузьмой – это был весь «Скрябин» на тот момент. Да, а концертов было запланировано на несколько месяцев вперед!
И вот я, как ошпаренный, бегал по Киеву в поисках музыкантов, которые смогут с нами выступать. Так появился Костя Сухоносов, который на тот момент работал в музыкальном магазине и иногда выступал с «Талитой Кум». Мы научили его пользоваться семплером – новомодным на тот момент музыкальным устройством, которым в Украине на живых выступлениях пользовались единицы. И еще Андрей купил ему клавиши.
К функциям «кадровика» мне пришлось вернуться еще раз – когда коллектив оставила Лена. Тогда, после долгих поисков и проб, я решил пойти более кратким путем. Услышав, что есть девочка, которая хорошо поет в коллективе «Пающіє труси», я взял у Андрея ее контакты и пригласил на репетицию. Сначала все вроде бы получилось, но когда Оля Лизгунова с нами поехала на «Таврийские Игры», она была «зарезана» Кузьмой... Да, Оля тогда, похоже, совсем не выучила материал. Но искать кого-то еще я отчаялся и попросил Кузьму дать ей еще один шанс – и у нас получилось! Так Оля Лизгунова стала бэк-вокалисткой в группе «Скрябин»...
Да, Скрябин – это большая семья, которую создал Андрей и о которой заботился. Теперь, когда не стало Кузьмы, жизни многих людей сильно изменились. Наши жизни изменились. В них не стало его. Но есть песни и есть люди, которые любят эти песни. И есть мы. И мы постараемся не подвести ни тех, о ком Андрей заботился, ни тех, для кого Андрей творил. Мы ведь и есть «Скрябин» – его «Скрябин».
P. S. Все это грустно, но одновременно и светло. Судя по воспоминаниям друга, Андрей Кузьменко был человеком жизнелюбивым и веселым, и мне не хотелось бы, чтобы эта статья оставила тягостное впечатление. Светлая и вечная память тебе, Андрей Кузьменко!