«Может, Андрей снова родится, вырастет и будет петь?»

Андрей по-настоящему чувствовал ответственность за крестника и проявлял заботу. Мартин побывал почти во всех наших поездках. Чего только стоит путешествие в Норвегию! И при этом Андрей всегда помнил, что в компании ребенок и, планируя что-то, учитывал интересы и потребности юного путешественника.

Еще Кузьма поддерживал увлечение Мартина музыкой. Первым его подарком крестнику была игрушечная гитара. А когда он узнал, что Мартин решил стать барабанщиком, подарил ему электронные барабаны, причем совсем не детские. Сейчас Мартин устраивает дома настоящие концерты: включает свой магнитофон с концертными записями «Скрябина», настраивает светомузыку и садится за барабаны...

Гибель Андрея была сильным шоком для пятилетнего ребенка. Жена рассказывала: когда сын узнал о произошедшем, первыми его словами было: «Как, Андрея больше нет? Он уже никогда-никогда-никогда не будет петь? А папа никогда-никогда не будет выступать?!» Он сильно плакал. А потом долго придумывал, как решить ситуацию: «Мам, а может, сейчас Андрей снова родится, потом вырастет и снова будет петь и выступать?..»

Я очень надеюсь, что время не сотрет из памяти Мартина воспоминания о человеке, которого он считал первые пять с половиной лет своей жизни родным. Да и, скорее всего, это невозможно, ведь его музыка по-прежнему звучит в нашем доме, а плакат с крестным висит у сына не стене.