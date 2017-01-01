ТЕЛЕКРИТИКА

MOZGI сняли клип на хит «Атятя» в подпольной нарколаборатории

Дуся

Самая брутальная группа страны презентовала долгожданную видеоработу к танцевальному вирусному треку «Атятя». Режиссером официального видео стал Леонид Колосовский, а всем процессом съемок занималась команда MOZGI Production.

 По сюжету зрители попадают в подпольную лабораторию, где танцуют соблазнительные «тёти», а руководят производством необычной продукции – участники проекта MOZGI. Музыканты появляются не в уже привычном street style , а в экстравагантных образах: «Мы отошли от узнаваемого стиля парней и решили персонализировать каждого участника группы, сделав акцент на его личности и индивидуальности. Получилась некая «неотрэшготика» с элементами техасского авангарда, а образы для клипа были созданы в сотрудничестве с Женей Кириенко» - рассказывает продюсер, Ирина Горовая.

Съемки проходили в одном из киевских павильонов: специально для изображения лабораторных условий была построена люминесцентная комната, а фильтрацию для клипа заказывали из Америки. Не обошлось и без непредвиденных моментов: при съемке одной их сцен камеру засыпали игровым порошком, после чего она вышла из строя, а весь процесс приостановила сработавшая пожарная сигнализация.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Дуся

Вечеринка Евровидения: дискотека, гламур и стриптиз

Дуся

Продюсер Джамалы рассказал, как певицу не пускали на красную дорожку Евровидения-2017

Популярное на Телекритике



Культура

4 новых сериала мая

Дуся

Вечеринка Евровидения: дискотека, гламур и стриптиз

Бизнес

Зураб Аласания: «Меня называют тираном? Будет еще хуже»

Дуся

Продюсер Джамалы рассказал, как певицу не пускали на красную дорожку Евровидения-2017