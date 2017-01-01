MOZGI сняли клип на хит «Атятя» в подпольной нарколаборатории

Самая брутальная группа страны презентовала долгожданную видеоработу к танцевальному вирусному треку «Атятя». Режиссером официального видео стал Леонид Колосовский, а всем процессом съемок занималась команда MOZGI Production.

По сюжету зрители попадают в подпольную лабораторию, где танцуют соблазнительные «тёти», а руководят производством необычной продукции – участники проекта MOZGI. Музыканты появляются не в уже привычном street style , а в экстравагантных образах: «Мы отошли от узнаваемого стиля парней и решили персонализировать каждого участника группы, сделав акцент на его личности и индивидуальности. Получилась некая «неотрэшготика» с элементами техасского авангарда, а образы для клипа были созданы в сотрудничестве с Женей Кириенко» - рассказывает продюсер, Ирина Горовая.