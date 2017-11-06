ТЕЛЕКРИТИКА

Motorola втянулась в войну брендов и унизила Samsung

Дуся
В начале ноября компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором высмеивает главные недостатки iPhone.
Дуся

В рекламном ролике Samsung поиздевались над Apple

Вскоре после выхода видеоролика в так называемой битве брендов решила поучаствовать и Motorola. Компания выпустила собственную версию продолжения рекламы Samsung: молодой человек приходит домой, чтобы похвастаться перед девушкой приобретенным Galaxy Note 8, но это совсем не произвело на нее впечатления, ведь она только что купила Motorola Z2.
В комментариях к ролику пользователи отметили, что видео получилось не таким острым, как у Samsung, а крепящийся к Z2 мини-проектор, в принципе, можно поставить и на смартфоны южнокорейского производителя.

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