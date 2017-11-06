Motorola втянулась в войну брендов и унизила Samsung

В начале ноября компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором высмеивает главные недостатки iPhone.
Вскоре после выхода видеоролика в так называемой битве брендов решила поучаствовать и Motorola. Компания выпустила собственную версию продолжения рекламы Samsung: молодой человек приходит домой, чтобы похвастаться перед девушкой приобретенным Galaxy Note 8, но это совсем не произвело на нее впечатления, ведь она только что купила Motorola Z2.
В комментариях к ролику пользователи отметили, что видео получилось не таким острым, как у Samsung, а крепящийся к Z2 мини-проектор, в принципе, можно поставить и на смартфоны южнокорейского производителя.