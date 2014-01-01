Монстров много не бывает: дебютный трейлер блокбастера «Годзилла: Король монстров»

По словам режиссера картины Майкла Доэрти, мир «не забыл о появлении Годзиллы в 2014 году, и пяти лет недостаточно, чтобы забыть о том, что человечество делит свою планету с огромной ящерицей». Разрушительный финал на самом деле был передышкой перед новой битвой, о которой расскажет продолжение.

Как заявили создатели «Короля монстров», лента станет основой для грядущего кроссовера, в котором Годзилла сразится с Кинг-Конгом.

В фильме роли исполнили юная звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Салли Хокинс, Кен Ватанабе, Кайл Чандлер, Чарльз Дэнс.

Украинский релиз картины состоится 30 мая 2019 года.