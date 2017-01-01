Монс Зермерлев затроллил наших ведущих

Победитель Евровидения-2015, красавчик Монс Зермерлев пожаловал к нам в Киев еще до начала прямых эфиров конкурса. Швед гулял по городу, много тусовался в столичном Euroclub. Лично мной был замечен рядом с участником конкурса от Румынии Илинка и Алексом Флоря.