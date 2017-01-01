ТЕЛЕКРИТИКА

Монс Зермерлев затроллил наших ведущих

Дуся

Победитель шведского Евровидения учил вести конкурс


Победитель Евровидения-2015, красавчик Монс Зермерлев пожаловал к нам в Киев еще до начала прямых эфиров конкурса. Швед гулял по городу, много тусовался в столичном Euroclub. Лично мной был замечен рядом с участником конкурса от Румынии Илинка и Алексом Флоря.
Ну а непосредственно на конкурс Монс, оказывается, приехал... чтобы дать советы нашим ведущим Евровидения Александру Скичко, Тимуру Мирошниченко и Владимиру Остапчуку!

Монс тренировал наших ведущих

Фото: соцсеть Евровидения

Монс тренировал их, учил танцевать, выдерживать паузы, задавал каверзные вопросы, на которые сам же отвечал. Все это, конечно, в шутку.

Мы с Мусей, например, оценили эту юморную вставку Монса в прямой эфир шоу. Онлайн-трансляция шоу - на нашем сайте.

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