Монро удивила своих поклонников селфи без макияжа

Травести-дива Монро не устает эпатировать и иронизировать над собой. Так, недавно на своей страничке в Instagram она опубликовала снимок своей новогодней трансформации – артистка показала, как она выглядит без макияжа и после его нанесения.
Самое главное – под этим фото не было (и надеюсь, что не будет) ни одного гневного комментария. Учитесь! А еще Монро вспомнила, как недавно делилась своими мыслями по поводу суррогатного материнства.
«В последнем интервью Кате Осадчей я предположила, что в скором будущем обзаведусь потомством. Будущее наступило», – подписала снимок Монро.
Фото: lady.obozrevatel.com