Монро просит перейти на украинский язык Зеленского, Кондратюк – педагогов и чиновников, Жирков – русских классиков

Любопытно, что ответы в основном оказались похожими. Кто-то говорил очень резко, кто-то – мягче, но прослеживалась одна общая нить...
Игорь Кондратюк
– Естественно, никто не сможет регулировать употребление украинского в бытовом общении. Заставлять здесь невозможно, такого никогда не будет. Наша культура позволяет свободно общаться на двух языках, но госслужба и педагогика... В этих отраслях украинский обязателен – и тогда эффект будет ощутимым.
Впрочем, я поделюсь своим наблюдением. Сейчас мы снимаем второй сезон детского шоу «Україна має талант», и, по сравнению со съемками первых «Талантов», количество детей, которые с нами общается по-украински, очень возросло. К нам приехали из всех регионов Украины. Есть дети из Донецка, есть из Крыма. То же самое с «Караоке на Майдані»: 18 лет назад практически никто из людей не общался по-украински, а теперь, наоборот, почти не общаются по-русски.
«Я не припомню, когда в последний раз читал книги российских писателей»
– Ну а книги российских авторов... Честно говоря, я и не припомню, когда в последний раз их читал. Может, это меня не характеризует как интеллектуала, которым я, возможно, был, играя в «Что? Где? Когда?» и занимаясь наукой? (Смеется.) Я не поклонник современных российских писателей, а классиков прочитал еще в школе, и мне этого достаточно. Вообще последнее из прочитанного – это произведения иностранных писателей (не украинских и не российских) в переводе на украинский. Книги украинских авторов я тоже, кстати, читал давно. По-моему, в последний раз это была книга Люко Дашвар.
Александр Ярмола
«Украинский надо закрепить на всех официальных и публичных уровнях»
Стас Жирков
– Любой запрет – это не очень хорошо, – говорит Жирков. – И могут найтись люди, которые скажут: «Не надо ничего запрещать, у нас должен быть открытый рынок». Но проблема в следующем: те средства, которые мы тратим на свою культуру, и те средства, которые тратит государство-агрессор, не могут сравниваться. Мы не в одной весовой категории. И поэтому, исходя из всех этих пунктов, запрет может быть правильным решением, и это можно сделать на определенное время. Но мне кажется, что украинская книга побеждает безо всяких запретов.
С точки зрения пьес я считаю это абсолютно неправильно – играть в Киеве на русском языке. Я никого не обвиняю и не считаю, что надо пойти по театрам и заставить всех перейти на украинский язык. Пусть они делают, как считают нужным. Свои спектакли я буду ставить на украинском языке. Но нет ни одной пьесы, которую нельзя перевести. Для меня это клише, банальность и немного пошлость. Вы же переводите Байрона, Шекспира. Это то же самое, что пришли бы англичане и сказали бы: «Вы Шекспира перевели?» Но так не делают.
«Пока у нас будет телеканал „Интер“ и телеканал „Украина“ в том формате, в котором они сейчас существуют, нам будет трудно»
– Насчет языка. Здесь очень важно избежать «шароварщины», потому что на юге очень болезненно воспринимают это. Мне кажется, что выход из этой ситуации – это кино, литература, телевидение и театр. Ведь появился качественный украинский перевод фильмов. Хотя все сначала говорили: «Что это будет?» А теперь я знаю много людей и в Одессе, которые говорят: «Давай пойдем в кино, потому что там такой классный перевод». Конечно, и этот закон о русской литературе может помочь людям понять, что читать на украинском возможно и нормально. Насчет телевидения... Пока у нас будет телеканал «Интер» и телеканал «Украина» в том формате, в котором они сейчас существуют, нам будет трудно. Наибольшая аудитория этих каналов на юге, им легче воспринимать это. И если мы ничего не сделаем с политикой этих каналов, у нас ничего не получится, потому что мы не сможем переманить их на украиноязычные каналы.
Ну и насчет театров. Наибольшую пользу может принести культурный обмен, которого у нас сейчас нет. Год назад театр из Ивано-Франковска поехал с гастролями в Одессу. Если я не ошибаюсь, это было впервые за 50 лет. Фактически раньше все делалось для того, чтобы этого обмена не происходило. Пока все так и будет, у нас ничего не получится с точки зрения языка. Мы должны понимать, что разговаривать на русском – это нормально, и на украинском – нормально, а еще – на армянском, английском, французском, немецком и так далее. Мы очень мало уделяем внимания искусству. Думаем: «Да что там оно может?» А может! Великая сила искусства, она есть!
Травести-дива Монро
– Если бы в 1991 году, когда Украина получила независимость, приняли строгий языковой закон, поверьте, мы жили бы намного лучше и в мире! – считает Монро. – Потому что только обрезав пуповину, можно реально достигнуть чего-то в плане создания государства, в плане сохранения национального фонда. Я не говорю свободно на украинском – я росла в русскоговорящей среде. И те, кто в Киеве говорил на украинском, считался просто деревней. И даже те, кто думал на украинском, быстро переходили на русский. И в окружении моей семьи в начале девяностых побаивались, что нас всех заставят говорить на украинском. Особенно крымчан: моя бабушка жила в Крыму, и я слышала эти разговоры.
Я помню, как в 11-м классе директор школы, который преподавал украинский, объявил, что будет ставить двойки тем, кто говорит не на украинском на переменах. Ясный перец, подростков это возмутило! Нам просто никто не объяснил, что знание языков – это путевка в жизнь, это достоинство. Нам очень странно прививали любовь к этому языку: в грубой и категоричной форме, в общем, через *опу. Но я изучила новый языковой закон, который уже вроде внесли на обсуждение в Верховную Раду, и если бы я была депутатом ВР Украины, я проголосовала бы «за», иначе – «русский мир». И пока мы все говорим на русском, мы являемся его адептами!
«Если Потап или Оля Полякова, или Владимир Зеленский перейдут на украинский язык – это будет отличный пример»
– Для того щоб щось зробити популярним, треба розпочати грамотну піар-кампанію по суті «продукту», – отвечая на вопрос о популяризации украинского языка, Монро внезапно переходит на украинский. – На телебаченні, серед популярних співаків, діячів культури, спорту!
Якщо Потап або ж Оля Полякова, або Зеленський перейдуть на мову, нехай кострубато, але постійно та повсякчасно, – це буде прикладом!!!
Телебачення, ЗМІ та всі, хто там миготять, формують світогляд більшості українців. Вони повинні взяти на себе обов’язок формувати загальне враження про мову і про її значимість!
Інакше – все до ср*ки!
Виталий Малахов
– Я вообще считаю, что плохо идти на разрушение и запрещение, – говорит Малахов. – Лучше идти на поощрение. Если бы сегодня государство давало дотацию украинским изданиям и эти книги стали бы достаточно дешевыми, это был бы правильный ход для того, чтобы их покупали. Нужно придумать льготы для украинского языка – тогда все будут заинтересованы. Почему сейчас учат английский? Потому что он открывает определенные перспективы. А запретами ничего не добиться. Я даже по театрам считаю: если тебе говорят: «Ставишь на украинском языке – получаешь на 30 процентов больше дотации или гранты». В Англии, например, разработаны системы грантов. Не наказаний, а грантов. Ставишь на украинском – отлично, поможем, ставишь на русском – пожалуйста, но только за свой счет.
«Это смешно – переводить Куприна на украинский язык. Це буде просто незграбно»
– У нас в репертуаре Театра на Подоле 60 процентов русского языка и где-то 40 процентов – украинского. Но сейчас, в течение года-двух, мы разрабатываем проекты только украинского языка. Чапека будем переводить. Ориентироваться на классиков и вообще на хорошую украинскую литературу. Почему? В связи с войной! Но это наше внутреннее понимание.
Мы еще рассматриваем постановку «Ямы» Куприна. У меня есть и русский, и украинский варианты. Но это смешно – переводить Куприна на украинский язык. Це буде просто незграбно. Есть основной принцип: быть, а не казаться.
И я вам скажу, я очень рад, что на сегодняшний день молодежь пропагандирует українську мову. Мне это импонирует.
Игорь Посыпайко
– Мне кажется, тут все просто: должен быть жесткий силовой диктат, – объясняет Посыпайко. – Во-первых, в образовании. Во-вторых, в госорганах. Надо моментально гнать взашей тех чиновников, которые даже на перекуре поют песни на русском. Моментально избавляться от учителей, которые в быту не говорят на солов’їній мові. Понятно, что нам никуда не деться от вменяемой кампании украинского языка. До сих пор, увы, ничего стильного в этом направлении так и не сделано. Особо никакой государственной политики языка не было.
Кроме того, у нас все еще нет понимания того, что язык – решающая вещь для ментальности. Может, когда мы поймем, что 300 лет были московской колонией и что нас всячески ущемляли, у нас появится больше мотивации. Але... українська мова вже не така нам і рідна, тому що ми – русифіковані рагулі!
«Запрет ввоза российских книг на территорию Украины – это фигня»
– Насчет недавнего законопроекта, касающегося работы СМИ, – они дебилы, что не приняли его еще 25 лет назад. Надо было принимать это сразу: силой, кнутом и твердым пряником выбивать из колониальной ментальности украинского народа русский язык.
А вот запрет ввоза российских книг на территорию Украины – это фигня. Вообще отрицание свободной торговли и либеральных рыночных отношений – пережиток Советского Союза. Вместо того чтобы запрещать, лучше сделать безналоговые условия издания украинской литературы. У нас тогда было бы до фига украинских книжек и не возникло бы такой проблемы. Такая же история и с кинопроизводством: не надо запрещать русское, создайте здесь нормальные условия для развития украинского!
Алексей Кужельный
– Я не знаю русской литературы, которую нельзя было бы перевести на украинский язык, – говорит Алексей Кужельный. – У нас идет спектакль «Огни» по Чехову на украинском. Эта дискуссия «А зачем ставить Чехова на украинском?» была еще в советские времена. И Сергей Данченко ставил «Дядю Ваню» на украинском, и этот спектакль собрал все театральные награды, которые только возможно.
Другое дело, что я против любого насилия в языковых вопросах. Конечно, был сильный протекторат для русскоязычной литературы, и сейчас это вызывает сопротивление – это тоже нормальное явление. Война идет! И, извините, это абсолютно нетактичное сравнение, но после Второй мировой войны люди не могли слышать немецкий язык. Преподавание немецкого языка было существенно уменьшено! Это часть истории.
«Может, есть смысл сделать киевское эсперанто»
– Но я считаю, что с языковой проблемой нужно бороться иначе. Давайте сделаем польский театр. Много кто в Киеве разговаривает и хорошо понимает польский язык. Правильно, что ставят англоязычные спектакли. Годами бьюсь за проект «Киевский язык». Это язык Киевской Руси, откуда все славянские народы взяли себе языки. И мы понимаем и словаков, и болгар, и чехов – только нужно немного ухо «настроить». Может, есть смысл сделать киевское эсперанто – и это сделало бы привлекательным посещение нашего города. Киев – колыбель славянских народов. Это уникальный город, который сохранил свое предназначение: объединять в чистоте детства всех людей мира. И Киев должен был бы стать не просто столицей Украины, а столицей всемирного славянства. О, какой масштаб! А в этом киевском языке были бы и украинские, и русские, и польские, и белорусские слова.