Монро просит перейти на украинский язык Зеленского, Кондратюк – педагогов и чиновников, Жирков – русских классиков

– Насчет языка. Здесь очень важно избежать «шароварщины», потому что на юге очень болезненно воспринимают это. Мне кажется, что выход из этой ситуации – это кино, литература, телевидение и театр. Ведь появился качественный украинский перевод фильмов. Хотя все сначала говорили: «Что это будет?» А теперь я знаю много людей и в Одессе, которые говорят: «Давай пойдем в кино, потому что там такой классный перевод». Конечно, и этот закон о русской литературе может помочь людям понять, что читать на украинском возможно и нормально. Насчет телевидения... Пока у нас будет телеканал «Интер» и телеканал «Украина» в том формате, в котором они сейчас существуют, нам будет трудно. Наибольшая аудитория этих каналов на юге, им легче воспринимать это. И если мы ничего не сделаем с политикой этих каналов, у нас ничего не получится, потому что мы не сможем переманить их на украиноязычные каналы.

Ну и насчет театров. Наибольшую пользу может принести культурный обмен, которого у нас сейчас нет. Год назад театр из Ивано-Франковска поехал с гастролями в Одессу. Если я не ошибаюсь, это было впервые за 50 лет. Фактически раньше все делалось для того, чтобы этого обмена не происходило. Пока все так и будет, у нас ничего не получится с точки зрения языка. Мы должны понимать, что разговаривать на русском – это нормально, и на украинском – нормально, а еще – на армянском, английском, французском, немецком и так далее. Мы очень мало уделяем внимания искусству. Думаем: «Да что там оно может?» А может! Великая сила искусства, она есть!