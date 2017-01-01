Monatik «вскружил голову, ай до упаду» своей декларацией о доходах

«Декларация о доходах, от которой «кружит голову, ай до упаду», – говорится в посте ГФС. – Любимец молодежи, известный поп-исполнитель Дмитрий MONATIK приобщился к нынешней кампании "Декларирование-2017"».

Правда, доход артиста ГФС пока не обнародовала, но должна это сделать в конце года.