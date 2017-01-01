ТЕЛЕКРИТИКА

Монатик ушел от жены Анатолия Анатолича

Дуся
Конец года ознаменовался громким расставанием. Украинский певец Дмитрий Монатик сообщил о прекращении трехлетнего сотрудничества с PR-агентством YULA, владельцем которого является жена Анатолия АнатоличаЮлия Бойко. Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook.com

«Пришло время перемен! – пишет Монатик. – Мы прекращаем наше сотрудничество. Подводя итог, хотел поблагодарить прекраснейших людей, работающих со мной. Хочу от всей души пожелать процветания Pr agency Yula и еще больше хороших клиентов!»

Уход такого артиста, как Дима Монатик, довольно значимая потеря для агентства. Среди исполнителей, которые сотрудничают с Юлией Бойко, числятся следующие артисты: Тамерлан и Алена Омаргалиева, поп-группа On I Ona, некая певица Ассоль и, естественно, муж Бойко – Анатолий Анатолич.

Кроме того, еще в ноябре стало известно о возобновлении сотрудничества PR-агентства YULA с одиозной Светланой Лободой.

Фото: Facebook.com

Правда, не совсем ясно, как проходит совместная работа с артисткой, с головой погрязшей в российских гастролях. На сайте  агентства, кроме нескольких статей, также нет никакой информации о Лободе.

Фото: JetSetter.ua

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