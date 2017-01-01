Монатик ушел от жены Анатолия Анатолича

«Пришло время перемен! – пишет Монатик. – Мы прекращаем наше сотрудничество. Подводя итог, хотел поблагодарить прекраснейших людей, работающих со мной. Хочу от всей души пожелать процветания Pr agency Yula и еще больше хороших клиентов!»

Уход такого артиста, как Дима Монатик, довольно значимая потеря для агентства. Среди исполнителей, которые сотрудничают с Юлией Бойко, числятся следующие артисты: Тамерлан и Алена Омаргалиева, поп-группа On I Ona, некая певица Ассоль и, естественно, муж Бойко – Анатолий Анатолич.

Кроме того, еще в ноябре стало известно о возобновлении сотрудничества PR-агентства YULA с одиозной Светланой Лободой.