MONATIK стал лицом рекламной кампании смартфона

Певец и тренер вокального шоу «Голос. Діти» MONATIK стал рекламным лицом обновленной линейки смартфонов Samsung Galaxy A под слоганом «Нова А Серія – нове уявлення» .
По сюжету видео представитель линейки Samsung Galaxy A является смартфоном, который идеально подходит насыщенному образу жизни MONATIK. Смартфон находится в нескольких сантиметрах от пальцев певца, однако заполучить его мешает толстый слой льда. Растопить его в состоянии лишь мощная энергетика танца, в который с удовольствием погружается главный герой. В общем, певец пускает трещины по танцполу и получает тот самый телефон.
Не знаю, как вы, но я никогда не устану наблюдать за танцами MONATIK.
Фото: youtube.com