MONATIK стал лицом рекламной кампании смартфона

Певец и тренер вокального шоу «Голос. Діти» MONATIK стал рекламным лицом обновленной линейки смартфонов Samsung Galaxy A под слоганом «Нова А Серія – нове уявлення» .

По сюжету видео представитель линейки Samsung Galaxy A является смартфоном, который идеально подходит насыщенному образу жизни MONATIK. Смартфон находится в нескольких сантиметрах от пальцев певца, однако заполучить его мешает толстый слой льда. Растопить его в состоянии лишь мощная энергетика танца, в который с удовольствием погружается главный герой. В общем, певец пускает трещины по танцполу и получает тот самый телефон.