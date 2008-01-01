Monatik признался, что у него уже двое сыновей

От Екатерины Осадчей ничего не утаишь! Как бы ни старался Monatik держать свою личную жизнь в секрете, но ведущая «Светской жизни» в курсе всех событий.

Музыкант подтвердил Осадчей, что недавно у него родился второй сын, а также поделился своими эмоциями.

«Я летаю, – говорит Monatik, поблагодарив ведущую за поздравления. – Это меняет все вокруг. Ты по-другому воспринимаешь и свою работу, и все становится совсем другим. И это круто! Тебе хочется еще больше, еще лучше, чтобы у всех все было хорошо».